JUŽNA KOREJA NA NOGAMA: Procureli lični podaci predsednika Lija i delegacije, istraga u toku

JUŽNOKOREJSKE vlasti istražuju sve mogućnosti u vezi sa curenjem ličnih podataka predsednika Li Džea Mjunga i 167 članova njegove delegacije tokom putovanja u Evropu u junu, uključujući i mogućnost da je u incident bio umešan spoljni saradnik, saopštili su zvaničnici.

Foto: Yonhap News / Newscom / Profimedia

Podaci o 168 osoba, među kojima su predsednik Li, prva dama Kim He Kjung, visoki zvaničnici, pripadnici obezbeđenja i novinari, pronađeni su u datoteci postavljenoj na veb-sajt "VirusTotal", koji se koristi za proveru datoteka na zlonamerni softver, preneo je Jonhap.

Datoteka je sadržala imena, pripadnost institucijama, funkcije, datume rođenja i podatke iz pasoša, a na sajtu je bila dostupna oko pet meseci, počev od 2. juna.

Južnokorejsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se pretpostavlja da je do curenja došlo tokom rukovanja dokumentima vezanim za putovanje, a ne zbog hakerskog napada.

Među mogućnostima koje se ispituju su curenje putem spoljnog saradnika angažovanog za bezbednosne provere i tokom razmene dokumenata između južnokorejske ambasade u Belgiji i belgijskih vlasti.

Nadležni proveravaju računare i imejl naloge povezane sa putovanjem, uklonili su procurele podatke sa sajta i organizuju izdavanje novih pasoša osobama čiji su podaci bili izloženi.

Ispituju se i navodi da su na sajtu objavljeni drugi diplomatski dokumenti. Očekuje se da će o incidentu biti reči na sastanku prvog zamenika ministra spoljnih poslova Južne Koreje Park Jun Džua i generalne sekretarke belgijskog Ministarstva spoljnih poslova Teodore Gentzis, koji će u petak biti održan u Seulu.

(Tanjug)

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