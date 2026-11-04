POŽAR U FABRICI "PANASONIKA" NA TAJVANU: Petoro povređenih, za dvoje radnika se traga (FOTO)
U FABRICI kompanije "Panasonic Industrial Devices Materials Taiwan", u okrugu Sinču na Tajvanu, izbio je požar u kojem je povređeno petoro radnika, dok se dve osobe vode kao nestale, saopštile su lokalne vlasti.
Požar je izbio oko dva sata posle ponoći u petospratnoj fabričkoj zgradi u mestu Hukou.
Prema podacima vatrogasne službe, među povređenima su tri tajvanska i dva vijetnamska radnika, koji su prebačeni u bolnicu.
Dve osobe, takođe zaposlene u fabrici, nisu pronađene, a spasilačke ekipe su tragale za njima.
Požar je ugašen nešto pre podneva po lokalnom vremenu, saopštile su vlasti okruga Sinču. Uzrok izbijanja vatre i visina materijalne štete još nisu utvrđeni.
Fabrika pripada tajvanskom ogranku japanske kompanije "Panasonik" i proizvodi materijale za štampane ploče i poluprovodničku industriju.
Njeni proizvodi snabdevaju lokalne proizvođače štampanih ploča, koje se koriste u brojnim elektronskim uređajima, uključujući računare i servere za veštačku inteligenciju.
(Focus Taiwan)
BONUS VIDEO: POŽAR U NIKŠIĆU: Vatra pred zoru progutala "Montenegro pub"
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
FBI UHAPSIO ŽENU U KALIFORNIJI: Špijunirala sina tajvanskog predsednika za Kinu
05. 10. 2026. u 08:44
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POTRES U SLOVAČKOJ: Fico izgubio većinu, poslanik PRELETEO u drugi tabor - vlada se klima, traže prevremene izbore
POVRATAK Romana Malatinca u parlament kao nezavisnog poslanika dodatno je oslabio Ficovu ionako krhku većinu.
03. 11. 2026. u 17:59 >> 18:12
Komentari (0)