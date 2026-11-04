POŽAR U FABRICI "PANASONIKA" NA TAJVANU: Petoro povređenih, za dvoje radnika se traga (FOTO)

U FABRICI kompanije "Panasonic Industrial Devices Materials Taiwan", u okrugu Sinču na Tajvanu, izbio je požar u kojem je povređeno petoro radnika, dok se dve osobe vode kao nestale, saopštile su lokalne vlasti.

Foto: Printskrin Iks/Taiwan News

Požar je izbio oko dva sata posle ponoći u petospratnoj fabričkoj zgradi u mestu Hukou.

Prema podacima vatrogasne službe, među povređenima su tri tajvanska i dva vijetnamska radnika, koji su prebačeni u bolnicu.

Dve osobe, takođe zaposlene u fabrici, nisu pronađene, a spasilačke ekipe su tragale za njima.

In the early hours of today (November 4), a major fire broke out at Taiwan #Panasonic’s multilayer materials plant on Guangfu Road in the Hsinchu Industrial Park. The incident was accompanied by loud explosions and massive plumes of thick black smoke. The facility manufactures advanced printed circuit board (PCB) materials. Its manufacturing processes and on-site storage may involve significant quantities of epoxy resins, chemical adhesives, and highly volatile, flammable organic solvents such as acetone and toluene. Chemicals and plastic materials are reportedly burning, generating dense smoke that may contain toxic and irritating gases, potentially including dioxins and nitrogen oxides (NOx). The exact chemical composition and toxicity of the emissions have yet to be confirmed. — SemiVision 🇹🇼 👁️👁️ (@semivision_tw) November 3, 2026

Požar je ugašen nešto pre podneva po lokalnom vremenu, saopštile su vlasti okruga Sinču. Uzrok izbijanja vatre i visina materijalne štete još nisu utvrđeni.

Fabrika pripada tajvanskom ogranku japanske kompanije "Panasonik" i proizvodi materijale za štampane ploče i poluprovodničku industriju.

Fire at Panasonic factory in Hsinchu injures 5, leaves 2 missing https://t.co/uNWXzcxOeQ — Taiwan News (@TaiwanNewsEN) November 4, 2026

(Focus Taiwan)

BONUS VIDEO: POŽAR U NIKŠIĆU: Vatra pred zoru progutala "Montenegro pub"

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.