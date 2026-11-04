Svet

POŽAR U FABRICI "PANASONIKA" NA TAJVANU: Petoro povređenih, za dvoje radnika se traga (FOTO)

T.J.

04. 11. 2026. u 08:15

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U FABRICI kompanije "Panasonic Industrial Devices Materials Taiwan", u okrugu Sinču na Tajvanu, izbio je požar u kojem je povređeno petoro radnika, dok se dve osobe vode kao nestale, saopštile su lokalne vlasti.

ПОЖАР У ФАБРИЦИ ПАНАСОНИКА НА ТАЈВАНУ: Петоро повређених, за двоје радника се трага (ФОТО)

Foto: Printskrin Iks/Taiwan News

Požar je izbio oko dva sata posle ponoći u petospratnoj fabričkoj zgradi u mestu Hukou.

Prema podacima vatrogasne službe, među povređenima su tri tajvanska i dva vijetnamska radnika, koji su prebačeni u bolnicu.

Dve osobe, takođe zaposlene u fabrici, nisu pronađene, a spasilačke ekipe su tragale za njima.

Požar je ugašen nešto pre podneva po lokalnom vremenu, saopštile su vlasti okruga Sinču. Uzrok izbijanja vatre i visina materijalne štete još nisu utvrđeni.

Fabrika pripada tajvanskom ogranku japanske kompanije "Panasonik" i proizvodi materijale za štampane ploče i poluprovodničku industriju.

Njeni proizvodi snabdevaju lokalne proizvođače štampanih ploča, koje se koriste u brojnim elektronskim uređajima, uključujući računare i servere za veštačku inteligenciju.

(Focus Taiwan)

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