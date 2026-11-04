Svet

EVAKUISANO VIŠE OD HILJADU LJUDI Panika na luksuznom brodu: Nepoznati glas izustio OVE REČI, a onda je krenuo haos

T.J.

04. 11. 2026. u 08:07

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KRUZER "Crown Iris", koji je trebalo da isplovi iz grčke luke na ostrvu Siros ka izraelskoj luci Haifa, evakuisan je u utorak nakon dojave o mogućoj postavljenoj eksplozivnoj napravi na trupu broda, dok je istraga u toku, prenosi grčki javni servis ERT.

ЕВАКУИСАНО ВИШЕ ОД ХИЉАДУ ЉУДИ Паника на луксузном броду: Непознати глас изустио ОВЕ РЕЧИ, а онда је кренуо хаос

Foto: Tanjug/AP/Misper Apawu

Evakuacija putnika počela je nešto posle 19 časova po lokalnom vremenu, a oni će biti smešteni u prostorije koje je obezbedila opština Siros i Ermupoli, gde će ostati do završetka bezbednosnih provera, preneo je sinoć grčki javni servis ERT.

Na brodu, koji plovi pod zastavom Paname, nalazilo se 940 putnika i 597 članova posade, odnosno ukupno 1.537 osoba. Prema dostupnim informacijama, nepoznata osoba je putem pomorske radio-veze VHF obavestila kruzer da se na njegovom podvodnom delu nalazi eksplozivna naprava.

Kapetan broda odmah je o tome obavestio lučke vlasti na Sirosu. Pripadnici obalske straže, uz pomoć psa obučenog za otkrivanje eksploziva i privatnog ronioca, pregledali su brod, dok je na lice mesta upućena i specijalna jedinica obalske straže.

Prvim pregledom nije pronađena eksplozivna naprava, a očekuje se da stručnjaci obalske straže obave dodatne provere pre nego što kruzer nastavi putovanje.

Dojava o bombi na brodu usledila je istog dana kada je najmanje sedam aviona u Evropi dobilo pretnje bombom, što je izazvalo poremećaje u avio-saobraćaju, iako eksplozivne naprave nisu pronađene.

(Blic)

BONUS VIDEO: DOJAVA O BOMBI U VIŠEM SUDU U PODGORICI: Policija na licu mesta

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