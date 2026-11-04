IZNENADNI PREOKRET NA FRONTU! Rusko najjače oružje utihnulo: Upotreba moćnih bombi drastično OPALA! (VIDEO)

RUSKE snage su u oktobru bacile 8.016 navođenih avionskih bombi na ukrajinske položaje, što predstavlja pad od 11% u odnosu na rekord iz septembra, navodi se u izveštaju projekta za praćenje „Oko Gora” (Oko Gora).

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

Ova brojka čini prosek od 259 bombi dnevno i predstavlja prvi mesečni pad nakon dugotrajnog rasta tokom leta.

Ova statistika obuhvata bombe serije FAB opremljene kompletima UMPK – ruskim modulom (skraćenica za „univerzalni modul za klizanje i korekciju”) koji se montira na stare, nenavođene sovjetske bombe, dodajući im rasklopiva krila i satelitsko navođenje. Zahvaljujući ovom kompletu, bomba može da preleti desetine kilometara do cilja, omogućavajući ruskim avionima da je lansiraju izvan domašaja većine ukrajinskih sistema protivvazdušne odbrane kratkog dometa. Na osnovu pada od 11%, proizilazi da je Rusija u septembru upotrebila oko 9.000 takvih bombi.

Klizeće bombe su jedno od glavnih oružja koje Rusija koristi protiv ukrajinskih trupa i utvrđenih položaja u blizini fronta. Ovi kompleti su jeftini u poređenju sa raketama i mogu se montirati na bombe koje Rusija već poseduje u velikim količinama – od FAB-500 (teške oko 500 kg) do znatno težih modela, FAB-1500 i FAB-3000.



Pre oktobra, podaci ukrajinske strane pokazivali su konstantan mesečni rast upotrebe: ukrajinsko Ministarstvo odbrane zabeležilo je 8.266 klizećih bombi u junu i više od 8.300 u julu. U avgustu je ukupan broj dostigao 8.766, što je u tom trenutku bio najveći zabeleženi mesečni broj. Portal „The Defence Blog” izvestio je o tom skoku kada su ruski napadi klizećim bombama u avgustu dostigli novi mesečni rekord, a podaci projekta „Oko Gora” pokazuju da je u septembru taj broj bio još veći.

Do ovog pada došlo je tokom meseca u kojem je Ukrajina izvodila udare dugog dometa na lovce-bombardere Su-34, koji nose najveći deo ruskih klizećih bombi. Generalštab Ukrajine opisao je Su-34 kao avion koji se, između ostalog, koristi za izbacivanje navođenih bombi opremljenih modulima za klizanje i korekciju. U noći uoči 15. oktobra, ukrajinske snage su izvele napad na vazduhoplovnu bazu Borisoglebsk u ruskoj Voronješkoj oblasti, udaljenu oko 370 km od linije fronta. Predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je pogođeno šest bombardera tipa Su-34M, od kojih su četiri uništena, dok su ukrajinske pomorske snage navele da su u napadu korišćene rakete „Neptun”. Dana 29. oktobra, Ratna mornarica Ukrajine saopštila je da je raketama „Neptun” uništila još dva aviona Su-34 u vazduhoplovnoj bazi Marinovka, u Volgogradskoj oblasti.

Ovi gubici nadovezuju se na prethodno smanjenje ruske flote, uključujući letelice za koje Ukrajina tvrdi da su oborene u vazduhu, kao i avione Su-34 oštećene u ranijim napadima na Marinovku.

Sami oktobarski podaci ne pokazuju da li je pad uzrokovan upravo napadima na aerodrome, budući da mesečne brojke mogu varirati u zavisnosti od intenziteta kopnenih borbi na različitim sektorima fronta; pored toga, pregled koji je iznela grupa „Oko Gora” ne razvrstava podatke prema tipu letelice niti prema delu fronta.

Čak i nakon ovog pada, ukupne brojke za oktobar ostale su blizu rekordnih vrednosti zabeleženih tokom leta – sa više od 250 upotrebljenih navođenih bombi dnevno – što je otprilike isti tempo koji su ruske snage održavale tokom juna i jula.

defence-blog.com

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