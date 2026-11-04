Svet

STIGLA REAKCIJA ILONA MASKA POSLE DEBALKA REPUBLIKANACA: Svemirski laseri za ometanje zakazali ovaj put?

В.Н.

04. 11. 2026. u 08:20

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IZVRŠNI direktor kompanije SpaceX Ilon Mask oglasio se na društvenim mrežama nakon što je Republikanska stranka izgubila na međuizborima u SAD.

СТИГЛА РЕАКЦИЈА ИЛОНА МАСКА ПОСЛЕ ДЕБАЛКА РЕПУБЛИКАНАЦА: Свемирски ласери за ометање заказали овај пут?

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File

- Izgleda da moji svemirski laseri za ometanje izbora ovog puta nisu uspeli - napisao je Maks u svom maniru.

Podsetimo, na međuizborima održanim u Sjedinjenim Američkim Državama pobedu su, prema preliminarnim rezultatima, odnele demokrate koje će u januaru preuzeti većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu američkog Kongresa, čime će steći kontrolu nad oba doma zakonodavne vlasti.

Demokrate su ostvarile veliki izborni uspeh, takozvani "plavi talas", osvojivši većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu američkog Kongresa, čime će u januaru preuzeti kontrolu nad oba doma zakonodavne vlasti.

Demokrate su navele da bi mogle da omoguće pokretanje istraga o radu američkog predsednika Donalda Trampa, članova njegove porodice i njegove administracije.

Očekuje se da će demokrate iskoristiti kontrolu nad Kongresom za pojačan nadzor nad izvršnom vlašću i ispitivanje postupaka predsednika i njegove administracije.

(Telegraf.rs)

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