STIGLA REAKCIJA ILONA MASKA POSLE DEBALKA REPUBLIKANACA: Svemirski laseri za ometanje zakazali ovaj put?
IZVRŠNI direktor kompanije SpaceX Ilon Mask oglasio se na društvenim mrežama nakon što je Republikanska stranka izgubila na međuizborima u SAD.
- Izgleda da moji svemirski laseri za ometanje izbora ovog puta nisu uspeli - napisao je Maks u svom maniru.
Podsetimo, na međuizborima održanim u Sjedinjenim Američkim Državama pobedu su, prema preliminarnim rezultatima, odnele demokrate koje će u januaru preuzeti većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu američkog Kongresa, čime će steći kontrolu nad oba doma zakonodavne vlasti.
Demokrate su ostvarile veliki izborni uspeh, takozvani "plavi talas", osvojivši većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu američkog Kongresa, čime će u januaru preuzeti kontrolu nad oba doma zakonodavne vlasti.
Demokrate su navele da bi mogle da omoguće pokretanje istraga o radu američkog predsednika Donalda Trampa, članova njegove porodice i njegove administracije.
Očekuje se da će demokrate iskoristiti kontrolu nad Kongresom za pojačan nadzor nad izvršnom vlašću i ispitivanje postupaka predsednika i njegove administracije.
(Telegraf.rs)
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