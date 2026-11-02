"ON MORA DA ODE": Loše vesti za Netanjahua

LIDER stranke "Naš dom Izrael" Avigdor Liberman odbio je ponudu stranke Likud, aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua da se pridruži njegovoj koaliciji, nakon izbora koji su održani 27. oktobra, prenosi danas Tajms of Izrael.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

Liberman je delegaciji gradonačelnika iz stranke Likud, koja je pokušala da ga ubedi da se pridruži njihovoj koaliciji, rekao da ne veruje aktuelnom izraelskom premijeru.

- Svestan sam potrebe za formiranjem vlade, ali ne verujem Netanjahuu. On mora da ode - kazao je Liberman.

Grupa, u kojoj je bio i gradonačelnik Jerusalima Moše Leon, pokušala je da ubedi Libermana da bi pridruživanje vladi koju predvodi Netanjahu bilo dobro za ekonomiju i društvenu koheziju.

Liberman je na sastanku sa gradonačelnicima takođe rekao da se neće pridružiti koaliciji sa dve arapske stranke.

Njegova stranka "Naš dom Izrael" osvojila je na parlamentarnim izborima šest poslaničkih mesta u Knesetu.

Na vanrednim parlamentarnim izborima u Izraelu, koji su održani 27. oktobra, blok stranaka oko aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua osvojio je 53 mandata, sa Likudom kao najvećom pojedinačnom strankom, koja ima 27 poslaničkih mesta.

Blok opozicije koju predvodi Gadi Ajzenkot osvojio je 48 mandata, među kojima njegova stranka Jašar ima najviše mandata - 21. Arapske i palestinske stranke dobile su 19 mandata, ali su jedne i druge uoči izbora odbacile koalicije sa većinskim jevrejskim blokovima.

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