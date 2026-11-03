FIFA udarila novu zabranu Partizanu - Moraće da plati 60.000€!
Nema mira u Humskoj dok se ne reše finansijski problemi
Taman se Partizan malo rezultatski stabilizovao sa novim trenerom Aleksandrom Stanojevićem (53), vezao je dve pobede u domaćem prvenstvu i napravio dobru uvertiru za start u Kupu Srbije, a onda su čelnici dobili još jednu lošu vest u nizu.
Naime, kako prenosi Sport klub, Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) je ponovo klubu iz Humske izrekla meru zabrane registracije novih igrača. Naloženo je izvršenje sankcije do isplate 60.000 evra duga inostranom kreditoru, što je ukupna suma po presudi, zajedno sa kamatama.
Inače, ova suspenzija je nastala po presudi Arbitražnog suda za sport iz novembra 2024. godine, a sada je dospela na izvršenje.
Podsetimo, već nekoliko puta je iz sličnih razloga "parni valjak" bio pod suspenzijom, ali je brzim uplatama ta mera zabrane registracije igrača odmah i brisana. Sada je pred upravom novi zadatak, koji mora da bude obavljen do januara i početka zimskog prelaznog roka, koji će sigurno biti zanimljiv na Topčiderskom brdu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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