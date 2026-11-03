Politika

"ZAGREB SE SAD PITA" Vučević jasan: "Ne možete Vučiću da zamerate politiku prema KiM tako što ćete predati Srbiju Hrvatskoj!"

T.J.

03. 11. 2026. u 12:37

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LIUDER naprednjaka, Miloš Vučević, izjavio je gostujući na Informer televiziji da Vučiću ne može da se zamera politika prema Kosovu i Metojhiji tako što će se Srbija predati Hrvatskoj.

ЗАГРЕБ СЕ САД ПИТА Вучевић јасан: Не можете Вучићу да замерате политику према КиМ тако што ћете предати Србију Хрватској!

Foto: Printskrin

- Očigledno da ćemo morati hrvatski "Tisak" da pratimo. Vidite geopolitički šta se dešava. Jedna evropska sila je odredila Hrvatsku za šefa na Zapadnom Balkanu, to je njihov najbliži partner koji kontroliše Crnu Goru, Srbiju. Zagreb se pita, tu je šalter sala. Eto, to smo dočekali. Možda bismo mogli da čestitamo Zagrebu na izbornim rezultatima, oni su svoju političku agendu sproveli. Oni ne kriju da sprovode tu svoju politiku. Oni su kršili izbornu tišinu puštajući Severinu. Hrvatska je dobila alate da kontroliše ovaj deo Evrope. Pogledajte šta rade Crnoj Gori, ta poniženja. Hrvatska zna šta radi, vode svoju ozbiljnu politiku. mogu da razumem da je bilo bahatih ljudi, koji su radili protiv Vučića, krijući se iza Vučića. ali ne možete da predate državu drugoj državi i da se radujete tome. Ne možete da zamerate Vučiću politiku na Kosovu tako što ćete predati Srbiju Hrvatskoj. Neće vam biti bolja politika prema Kosovu. Duboko seme podele su hteli da urade za Srbe s obe strane reke Drine. Stalno hoće da nas podele. A Hrvati imaju taj zajednički momenat - Dalmatinac misli da je veći Hrvat, Slavonac da je veći Hrvat - rekao je Vučević.

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