SRUŠIO SE MALI AVION, IMA MRTVIH: Užas u Meksiku, kamere zabeležile jeziv trenutak pada letelice (VIDEO)

DVE osobe su poginule juče pri padu aviona "Cessna 210" u Meksiku.

Foto: Printskrin Iks @ArchonicMatrix

Letelica se srušila neposredno nakon poletanja iz Nacionalne vazdušne luke Pačuka u saveznoj državi Hidalgo, potvrdile su vazduhoplovne vlasti.

Prema podacima meksičke Savezne agencije za civilno vazduhoplovstvo (AFAC), avion kompanije Grupo Aeroespacial Avspace poletio je u 9:30 po lokalnom vremenu.

Bio je na letu za Međunarodnu vazdušnu luku Kvernavaka u državi Morelos.

A plane crashes just minutes after takeoff in Pachuca, Mexico👇️⚡️ https://t.co/5Q7bpSp2cl — Nirmal Prasai🇳🇵 (@NirmalPrasai5) November 3, 2026

Srušio se samo minutu nakon poletanja, u fazi početnog uspona, na aveniju Tezontle u gradskom naselju Venta Prieta. Mesto pada nalazi se oko 500 metara od praga piste, izvan područja vazdušne luke.

Pokrenuta istraga

Agencija AFAC izvestila je da su obe osobe u avionu smrtno stradale i da je pokrenuta administrativna istraga radi utvrđivanja uzroka nesreće. Na teren je izašlo osoblje uprave vazdušne luke Pačuka kako bi sprovelo potrebne procedure i koordiniralo rad hitnih službi.

Breaking News - Mexico Plane Crash A Cessna 210 aircraft (registration XB-AZG) crashed in the Venta Prieta neighborhood of Pachuca, Hidalgo, Mexico, crashing into Avenida El Tezontle just minutes after departing the Ingeniero Juan Guillermo Villasana Airport The pilot, Moisés González Meléndez and co-pilot, José Jaime Jarqu ín Ramos, died at the scene. — ArchonicMatrix (@ArchonicMatrix) November 3, 2026

Vlasti još nisu objavile identitet poginulih, kao ni detalje o njihovim ulogama u avionu.

Zasad nema zvaničnih informacija o mogućem tehničkom kvaru, vremenskim uslovima ili drugim okolnostima koje su mogle uticati na let. Takođe nije potvrđeno je li pri padu bilo povređenih osoba na tlu, i da li nastala šteta na zgradama ili vozilima. Cessna 210 je jednomotorni avion koji se koristi u privatnom i opštem vazduhoplovstvu.

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