SRUŠIO SE MALI AVION, IMA MRTVIH: Užas u Meksiku, kamere zabeležile jeziv trenutak pada letelice (VIDEO)
DVE osobe su poginule juče pri padu aviona "Cessna 210" u Meksiku.
Letelica se srušila neposredno nakon poletanja iz Nacionalne vazdušne luke Pačuka u saveznoj državi Hidalgo, potvrdile su vazduhoplovne vlasti.
Prema podacima meksičke Savezne agencije za civilno vazduhoplovstvo (AFAC), avion kompanije Grupo Aeroespacial Avspace poletio je u 9:30 po lokalnom vremenu.
Bio je na letu za Međunarodnu vazdušnu luku Kvernavaka u državi Morelos.
Srušio se samo minutu nakon poletanja, u fazi početnog uspona, na aveniju Tezontle u gradskom naselju Venta Prieta. Mesto pada nalazi se oko 500 metara od praga piste, izvan područja vazdušne luke.
Pokrenuta istraga
Agencija AFAC izvestila je da su obe osobe u avionu smrtno stradale i da je pokrenuta administrativna istraga radi utvrđivanja uzroka nesreće. Na teren je izašlo osoblje uprave vazdušne luke Pačuka kako bi sprovelo potrebne procedure i koordiniralo rad hitnih službi.
Vlasti još nisu objavile identitet poginulih, kao ni detalje o njihovim ulogama u avionu.
Zasad nema zvaničnih informacija o mogućem tehničkom kvaru, vremenskim uslovima ili drugim okolnostima koje su mogle uticati na let. Takođe nije potvrđeno je li pri padu bilo povređenih osoba na tlu, i da li nastala šteta na zgradama ili vozilima. Cessna 210 je jednomotorni avion koji se koristi u privatnom i opštem vazduhoplovstvu.
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