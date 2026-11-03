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SRUŠIO SE MALI AVION, IMA MRTVIH: Užas u Meksiku, kamere zabeležile jeziv trenutak pada letelice (VIDEO)

Танјуг

03. 11. 2026. u 10:48

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DVE osobe su poginule juče pri padu aviona "Cessna 210" u Meksiku.

СРУШИО СЕ МАЛИ АВИОН, ИМА МРТВИХ: Ужас у Мексику, камере забележиле језив тренутак пада летелице (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks @ArchonicMatrix

Letelica se srušila neposredno nakon poletanja iz Nacionalne vazdušne luke Pačuka u saveznoj državi Hidalgo, potvrdile su vazduhoplovne vlasti.

Prema podacima meksičke Savezne agencije za civilno vazduhoplovstvo (AFAC), avion kompanije Grupo Aeroespacial Avspace poletio je u 9:30 po lokalnom vremenu.

Bio je na letu za Međunarodnu vazdušnu luku Kvernavaka u državi Morelos.

Srušio se samo minutu nakon poletanja, u fazi početnog uspona, na aveniju Tezontle u gradskom naselju Venta Prieta. Mesto pada nalazi se oko 500 metara od praga piste, izvan područja vazdušne luke.

Pokrenuta istraga

Agencija AFAC izvestila je da su obe osobe u avionu smrtno stradale i da je pokrenuta administrativna istraga radi utvrđivanja uzroka nesreće. Na teren je izašlo osoblje uprave vazdušne luke Pačuka kako bi sprovelo potrebne procedure i koordiniralo rad hitnih službi.

Vlasti još nisu objavile identitet poginulih, kao ni detalje o njihovim ulogama u avionu.

Zasad nema zvaničnih informacija o mogućem tehničkom kvaru, vremenskim uslovima ili drugim okolnostima koje su mogle uticati na let. Takođe nije potvrđeno je li pri padu bilo povređenih osoba na tlu, i da li nastala šteta na zgradama ili vozilima. Cessna 210 je jednomotorni avion koji se koristi u privatnom i opštem vazduhoplovstvu.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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