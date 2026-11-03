"AMERIKANCI NEĆE NAPUSTITI NATO" Lavrov: Teret odbrane sve više se prebacuje na Evropu

AMERIKANCI neće napustiti NATO, ali postepeno premeštaju svoje vojno prisustvo na istok, zbog čega će Evropljani morati da preuzmu veću odgovornost, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Foto: AP Photo/Vahid Salemi

- Dolazi do procesa zahlađenja odnosa Amerikanaca prema njihovom angažovanju u osiguravanju bezbednosnih interesa Evrope. Amerikanci, naravno, neće napustiti NATO, to je isključeno, ali postepeno premeštaju svoje vojno prisustvo na istok. U jednom trenutku Evropljani su već počeli da govore da sami moraju da preuzmu veću odgovornost - rekao je Lavrov.

O saradnji sa američkim obaveštajnim službama

Upozorenje američkih obaveštajnih službi koje je dobila Federalna služba bezbednosti Rusije (FSB) o pripremi napada na park Caricino pokazuje konstruktivnost u odnosima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, kazao je Lavrov.

- A vi smatrate da nije tako? To je uobičajen rad obaveštajnih službi - rekao je Lavrov novinarima, odgovarajući na pitanje da li se američko upozorenje o pripremi napada u parku Caricino može smatrati primerom konstruktivnosti u odnosima dve zemlje.

Lavrov je podsetio da je i Rusija, sa svoje strane, upozoravala SAD na terorističke napade i pretnje na njenoj teritoriji.

- Smatram da borbom protiv terorizma treba da se bave sve obaveštajne službe. U situaciji kada raspolažu određenim informacijama, naravno, treba da ih razmenjuju kako bi se teroristički napadi sprečili - napomenuo je ministar.

Kako je naveo, kontakti između obaveštajnih službi Rusije i SAD se nastavljaju.

Sukob na Bliskom istoku

Rusija nije tražila od SAD razjašnjenje povodom informacija da bi Vašington posle izbora mogao da izvede nuklearni napad na nuklearni objekat u Iranu, istakao je Lavrov.

- Nismo upućivali nikakve posebne zahteve. Naravno, primetili smo ono što je Taker Karlson izjavio. Iz drugih izvora ove informacije nisu potvrđene. Uoči međuizbora ponekad se koristi takvo podgrevanje predizborne atmosfere među biračima. Ne vidim nikakve stvarne osnove za takve zaključke - kazao je Lavrov.

Prema rečima ministra, ne postoje stvarni razlozi za zaključak da bi SAD mogle da pripremaju nuklearni napad na Iran.

Prethodno je američki predsednik Donald Tramp izjavio da bi Sjedinjene Američke Države uskoro mogle da napadnu iranski nuklearni kompleks na planini Pikaks.

(Sputnjik)

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