Stanoje upozorava pred Valjevo: Nema popravnog u Kupu, hoću maksimalnu ozbiljnost (VIDEO)
Crno-bele sutra očekuje gostovanje u Valjevu.
Fudbaleri Partizana, posle dve vezane pobede u Superligi, danas će imati prvi test u Kupu Srbije ove sezone. Beograđane idu na noge superligašu Budućnosti Krušik (13.00, Arena premijum 1), a bez obzira na ulogu favorita, moraće da se potrude kako bi prošli u osminu finala.
Toga je svestan i trener Aleksandar Stanojević (53), zbog čega upozorava da ne sme da bude nikakvog opuštanja. Najbolji primeri za to je nedavna eliminacija Vojvodine od Slovena, ali i ono što su crno-beli doživeli prošle sezone, kada ih je već na startu zaustavila Mačva.
- Kup utakmica, nema popravnog i svima je jasno šta to znači. Zato moramo da uđemo u meč sa velikom energijom. Imamo malih problema sa povredama, Sek sigurno neće biti u konkurenciji, a za Miladinovića ćemo videti još danas na treningu. Malo ćemo i kombinovati sastav, rotirati neke igrače, jer nam je ovo četvrta utakmica u razmaku od 11-12 dana. Oni koji dobiju šansu znaju šta se očekuje od njih - rekao je Stanojević, a potom nastavio:
- Ne želimo da ulazimo u neki dublji problem, jer nije bilo često ove sezone da ekipa igra u ritmu sreda-vikend. Ima momaka koji su trenirali s velikom energijom i željom prethodnih dana i oni zaslužuju da dobiju šansu. Moramo malo i da rizikujemo, ali ja svakako verujem u njihov kvalitet.
Ništa se ovog puta ne prepušta slučaju u Humskoj, pa su članovi stručnog štaba išli da se na licu mesta uvere u kvalitet protivnika.
- Svesni smo da su iznenađenja u Kupu česta, zbog toga smo ozbiljno prišli ovom duelu. Naši analitičari su bili u Valjevu, gledali njihovu prvenstvenu utakmicu. Maksimalni respekt prema njima, analizirali smo ih i spremni smo za sve moguće opcije. Znamo i njihovog trenera Stojakovića, kako mu ekipe igraju, kakvu je karijeru imao... Sve su to korisne informacije za nas - objasnio je Stanojević.
Na kraju je temperamentni stručnjak priznao da se malo lakše diše nakon pobeda nad Radničkim u Nišu i Zemuna kod kuće.
- Nemam šta da krijem, rekao sam to i čim sam došao - prvi cilj je da ostvarimo sve pobede do reprezentativne pauze. Svi znaju da plasman na tabeli nije dobar i da moramo to da popravimo. Zato hoću da s punom energijom odemo u Valjevo, da odigramo maksimalno ozbiljno i motivisano. Svaka pobeda znači, pogotovo igračima. Momci su pod velikim stresom i pritiskom, to sam odmah primetio kada sam došao. Loše se osećaju zbog cele situacije, osećaju veliku odgovornost, ali ja sam prezadovoljan kako su odgovorili na moje zahteve i prihvatili sve što sam tražio od njih. Osetila se pozitivna energija, laknulo im je, eto koliko nam malo treba da budemo srećni - zaključio je Stanojević.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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