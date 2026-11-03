DRAMA U PARIZU! Novak Đoković hitno prekinuo trening pred meč (VIDEO)
Najbolji srpski teniser Novak Đoković započinje danas oko 15 časova svoje učešće na Mastersu u Parizu duelom protiv Valentina Vašeroa iz Monaka, ali su se neposredno pre izlaska na teren pojavile zabrinjavajuće vesti koje su podigle veliku uzbunu među njegovim navijačima.
Naime, na društvenim mrežama počeo je munjevito da se širi snimak sa Novakovog poslednjeg treninga u francuskoj prestonici, koji je srpski as u jednom momentu morao nakratko da prekine.
Na snimku se jasno vidi kako njegov dugogodišnji fizioterapeut i kum Miljan Amanović interveniše, radeći sa Novakom istezanje i masažu donjeg dela leđa, dok je na Đokovićevom licu bilo vidno da postoji određeni fizički problem i nelagoda.
Iako je Novak nakon te intervencije uspeo da privede trening kraju, pa čak i da se pojavi na zvaničnom obeležavanju godišnjice pariskog turnira, javnost sa velikom zebnjom iščekuje njegov popodnevni izlazak na teren. Još uvek nije poznato da li je u pitanju samo trenutan, prolazan bol ili je reč o ozbiljnijoj povredi koja bi mogla da ugrozi njegov nastup.
Ova situacija dolazi u najgorem mogućem trenutku, jer Đoković ne krije da mu je primarni cilj u finišu sezone plasman na Završni masters u Torinu.
S obzirom na trenutno stanje na ATP trci, pred Novakom je komplikovana matematika i tri moguća scenarija, od kojih samo jedan garantuje uspeh bez obzira na učinak konkurenata:
Prvi scenario (Sve drži u svojim rukama): Ukoliko Novak Đoković osvoji šampionsku titulu u Parizu, automatski obezbeđuje kartu za Torino. U ovom slučaju, rezultati ostalih tenisera ga uopšte ne zanimaju.
Drugi scenario (Plasman u finale): Ako Novak stigne do samog meča za trofej, plasiraće se na Završni masters pod uslovom da u finalu ne izgubi direktno od Tejlora Frica, Tomija Pola ili Jiržija Lehečke. Takođe, neophodno je da Rafael Hodar i Aleks de Minor ne naprave senzaciju i ne plasiraju se u polufinale Pariza.
Treći scenario (Plasman u polufinale): Ovo je najkomplikovanija opcija u kojoj Novak zavisi od niza poklapanja. Ukoliko takmičenje završi u polufinalu, za odlazak u Torino mu je potrebno da Hodar i De Minor ispadnu pre četvrtfinala, da Fric i Pol ne uđu u finale, kao i da niko od trojca Lehečka, Davidovič-Fokina ili Nakašima na kraju ne podigne pehar.
Đoković danas u Parizu igra meč "biti ili ne biti" i nema pravo na grešku, a navijačima ostaje da se nadaju da će leđa izdržati napore koji ga očekuju na francuskom betonu.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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