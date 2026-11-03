DRAMA U PARIZU! Novak Đoković hitno prekinuo trening pred meč (VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković započinje danas oko 15 časova svoje učešće na Mastersu u Parizu duelom protiv Valentina Vašeroa iz Monaka, ali su se neposredno pre izlaska na teren pojavile zabrinjavajuće vesti koje su podigle veliku uzbunu među njegovim navijačima.

CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Naime, na društvenim mrežama počeo je munjevito da se širi snimak sa Novakovog poslednjeg treninga u francuskoj prestonici, koji je srpski as u jednom momentu morao nakratko da prekine.

Na snimku se jasno vidi kako njegov dugogodišnji fizioterapeut i kum Miljan Amanović interveniše, radeći sa Novakom istezanje i masažu donjeg dela leđa, dok je na Đokovićevom licu bilo vidno da postoji određeni fizički problem i nelagoda.

Iako je Novak nakon te intervencije uspeo da privede trening kraju, pa čak i da se pojavi na zvaničnom obeležavanju godišnjice pariskog turnira, javnost sa velikom zebnjom iščekuje njegov popodnevni izlazak na teren. Još uvek nije poznato da li je u pitanju samo trenutan, prolazan bol ili je reč o ozbiljnijoj povredi koja bi mogla da ugrozi njegov nastup.

Novak doing some stretching mid practice. @DjokerNole @RolexPMasters https://t.co/qxFYWZyaag — The Tennis Traveller 🎾 (@Tennis__Fashion) November 2, 2026

Ova situacija dolazi u najgorem mogućem trenutku, jer Đoković ne krije da mu je primarni cilj u finišu sezone plasman na Završni masters u Torinu.

S obzirom na trenutno stanje na ATP trci, pred Novakom je komplikovana matematika i tri moguća scenarija, od kojih samo jedan garantuje uspeh bez obzira na učinak konkurenata:

Prvi scenario (Sve drži u svojim rukama): Ukoliko Novak Đoković osvoji šampionsku titulu u Parizu, automatski obezbeđuje kartu za Torino. U ovom slučaju, rezultati ostalih tenisera ga uopšte ne zanimaju.

Drugi scenario (Plasman u finale): Ako Novak stigne do samog meča za trofej, plasiraće se na Završni masters pod uslovom da u finalu ne izgubi direktno od Tejlora Frica, Tomija Pola ili Jiržija Lehečke. Takođe, neophodno je da Rafael Hodar i Aleks de Minor ne naprave senzaciju i ne plasiraju se u polufinale Pariza.

Treći scenario (Plasman u polufinale): Ovo je najkomplikovanija opcija u kojoj Novak zavisi od niza poklapanja. Ukoliko takmičenje završi u polufinalu, za odlazak u Torino mu je potrebno da Hodar i De Minor ispadnu pre četvrtfinala, da Fric i Pol ne uđu u finale, kao i da niko od trojca Lehečka, Davidovič-Fokina ili Nakašima na kraju ne podigne pehar.



Đoković danas u Parizu igra meč "biti ili ne biti" i nema pravo na grešku, a navijačima ostaje da se nadaju da će leđa izdržati napore koji ga očekuju na francuskom betonu.

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