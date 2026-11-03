VUČIĆ IZ STRANAČKE KUHINJE NAPRAVIO SENDVIČE: Idemo da se borimo protiv velikog zla koje je našu zemlju već počelo da razara, a tek će
LIDER opozicije Aleksandar Vučić objavio je video snimak iz sedišta Srpske napredne stranke na Novom Beogradu u kom priprema obrok u čajnoj kuhinji, poziva članove na okupljanje i poručuje da predstoji borba protiv "velikog zla koje razara zemlju".
- Sto godina ovde nisam sebi ništa napravio - rekao je Vučić dok je stavljao hleb u toster, dodajući da voli malo prepečen hleb sa sirom i salamom i nazivajući to "vrhunskim ručkom".
- Srećan sam što ovde ima divnih ljudi i što su počeli polako ljudi da dolaze u svoju stranku i nastavićemo da radimo vredno. Svi su dobrodošli u svoju Srpsku naprednu stranku i idemo da se borimo protiv ovog velikog zla koje je našu zemlju već počelo da razara, a tek će - poručio je Vučić.
Dok je na prepečeni hleb mazao puter, osvrnuo se i na navike iz prošlosti:
- Nekad smo jeli šećernu tablu, misliš to je lepa čokolada, a sad nam sve smeta.
Nakon što je na sendvič dodao narezani sir, salamu i pripremljen paradajz, uz opasku da je "milina otkako su ljudi izmislili seckane namirnice", Vučić je s tanjirom u rukama zaključio:
- To je to, uspeo sam da smućkam nešto.
Pogledajte kako je to izgledalo:
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