Politika

VUČIĆ IZ STRANAČKE KUHINJE NAPRAVIO SENDVIČE: Idemo da se borimo protiv velikog zla koje je našu zemlju već počelo da razara, a tek će

Novosti online

03. 11. 2026. u 13:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

LIDER opozicije Aleksandar Vučić objavio je video snimak iz sedišta Srpske napredne stranke na Novom Beogradu u kom priprema obrok u čajnoj kuhinji, poziva članove na okupljanje i poručuje da predstoji borba protiv "velikog zla koje razara zemlju".

ВУЧИЋ ИЗ СТРАНАЧКЕ КУХИЊЕ НАПРАВИО СЕНДВИЧЕ: Идемо да се боримо против великог зла које је нашу земљу већ почело да разара, а тек ће

Foto: Instagram/avucic

- Sto godina ovde nisam sebi ništa napravio - rekao je Vučić dok je stavljao hleb u toster, dodajući da voli malo prepečen hleb sa sirom i salamom i nazivajući to "vrhunskim ručkom".

- Srećan sam što ovde ima divnih ljudi i što su počeli polako ljudi da dolaze u svoju stranku i nastavićemo da radimo vredno. Svi su dobrodošli u svoju Srpsku naprednu stranku i idemo da se borimo protiv ovog velikog zla koje je našu zemlju već počelo da razara, a tek će - poručio je Vučić.

Dok je na prepečeni hleb mazao puter, osvrnuo se i na navike iz prošlosti:

- Nekad smo jeli šećernu tablu, misliš to je lepa čokolada, a sad nam sve smeta.

Nakon što je na sendvič dodao narezani sir, salamu i pripremljen paradajz, uz opasku da je "milina otkako su ljudi izmislili seckane namirnice", Vučić je s tanjirom u rukama zaključio:

- To je to, uspeo sam da smućkam nešto.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp: Odveo sam hrišćane u obećanu zemlju (video)
Svet

0 0

Tramp: Odveo sam hrišćane u obećanu zemlju (video)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je na predizbornom skupu republikanaca u Kanzasu da je hrišćane odveo u obećanu zemlju. Pritom je prepričao kako ga je 2015. godine podržao poznati američki pastor Robert Džefris, koji je tada, prema Trampovim rečima, predvidio da će upravo on odvesti hrišćane u obećanu zemlju.

03. 11. 2026. u 08:42

(video) Od Rokfelera do Maska: Ko vlada svetom novca - kako su se smenjivali najbogatiji ljudi tokom 126 godina?
Svet

0 0

(video) Od Rokfelera do Maska: Ko vlada svetom novca - kako su se smenjivali najbogatiji ljudi tokom 126 godina?

NEKADA su najveća svetska bogatstva nastajala zahvaljujući nafti, čeliku i železnici, zatim su primat preuzeli trgovina i nekretnine, a danas vrhom liste najbogatijih ljudi dominiraju vlasnici tehnoloških kompanija. Zanimljiva video-animacija prikazuje kako su se tokom više od jednog veka menjala imena ljudi koji su raspolagali najvećim bogatstvom na planeti.

03. 11. 2026. u 14:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HITNA REAKCIJA: VJT u Beogradu uputilo zahtev VST, Fon Bekeratu i OEBS-u zbog progona kojem su izloženi tužioci
Politika

0 0

HITNA REAKCIJA: VJT u Beogradu uputilo zahtev VST, Fon Bekeratu i OEBS-u zbog progona kojem su izloženi tužioci

VIŠE javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu uputilo je Visokom savetu tužilaštva (VST) zahteve za hitnu reakciju povodom neprimerenog uticaja na VJT u Beogradu, njegove javne tužioce, kao i na glavnog javnog tužioca, jer su, kako je istaknuto, već danima u javnosti izloženi atmosferi progona i linča, uz otvoreni politički pritisak pojedinih društvenih i političkih aktera.

03. 11. 2026. u 12:57

Politika
Tenis
Fudbal
BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!

BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!