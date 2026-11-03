Teodora Kostović odmah ispala u Čenaju!
SRPSKINjA eliminisana na startu Čenaja.
Teodora Kostović izgubila je u prvom kolu turnira u Indiji od Oksane Selehmeteve sa 6:4, 6:3.
Špankinja je odigrala sjajan prvi set, napravila je brejk u petom gemu. Koliko je bila dobra pokazuje činjenica da rivalki nije dozvolila nijednu priliku da joj oduzme servis.
U drugom setu viđena su četiri brejka, tri je na pravila 122. na VTA listi i zasluženo je pobedila posle jednog sata i 48 minuta.
Selehmeteva će u drugom kolu Čenaja igrati protiv pobednice meča Viktorija Morvajova - Polina Kudermetova.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Kup život znači Partizanu - Čumić za "Novosti" o sukobu sa Sekom, Iliću, Stanojeviću...
03. 11. 2026. u 08:00
Rasulo u Koloradu! Denver opet izgubio, a Nikola Jokić... (VIDEO)
03. 11. 2026. u 06:10
ODLEPIO ZA SRBINOM! Dijego Simeone "prelomio": Dovedite mi ga u Atletiko Madrid
03. 11. 2026. u 06:49 >> 07:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)