Teodora Kostović odmah ispala u Čenaju!

SRPSKINjA eliminisana na startu Čenaja.

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Teodora Kostović izgubila je u prvom kolu turnira u Indiji od Oksane Selehmeteve sa 6:4, 6:3.

Špankinja je odigrala sjajan prvi set, napravila je brejk u petom gemu. Koliko je bila dobra pokazuje činjenica da rivalki nije dozvolila nijednu priliku da joj oduzme servis.

U drugom setu viđena su četiri brejka, tri je na pravila 122. na VTA listi i zasluženo je pobedila posle jednog sata i 48 minuta.

Selehmeteva će u drugom kolu Čenaja igrati protiv pobednice meča Viktorija Morvajova - Polina Kudermetova.

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