Fudbal

Elšnik u seriji golova: Slovenac želi da nastavi niz protiv Intera

Ч.В.

03. 11. 2026. u 13:47

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SLOVENAC je u sjajnoj formi i to kruniše golovima.

Елшник у серији голова: Словенац жели да настави низ против Интера

FOTO: FK Crvena zvezda

Timi Maks Elšnik je u poslednje vreme jedan od najboljih igrača Crvene zvezde. On je u Ligi konferencije u prva dva kola postigao dva gola.

Najpre je bio strelac u porazu od Lugana (2:3), da bi potom pogodio u remiju sa Kopenhagenom (2:2) i golgeterski niz želi da nastavi u duelu sa Inter Eskaldesom.

Vezista crveno-belih je takođe tresao mrežu na poslednju dva prvenstvena meča - protiv lučanske Mladosti i Mačve.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Inter Eskaldes igra se u četvrtak od 18:45 na stadionu "Rajko Mitić". 

Tim iz Ljutice Bogdana je trenutno 22. na tabeli Lige konferencije sa jednim bodom i meč protiv šampiona Andore je jako važan.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

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