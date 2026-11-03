Elšnik u seriji golova: Slovenac želi da nastavi niz protiv Intera
SLOVENAC je u sjajnoj formi i to kruniše golovima.
Timi Maks Elšnik je u poslednje vreme jedan od najboljih igrača Crvene zvezde. On je u Ligi konferencije u prva dva kola postigao dva gola.
Najpre je bio strelac u porazu od Lugana (2:3), da bi potom pogodio u remiju sa Kopenhagenom (2:2) i golgeterski niz želi da nastavi u duelu sa Inter Eskaldesom.
Vezista crveno-belih je takođe tresao mrežu na poslednju dva prvenstvena meča - protiv lučanske Mladosti i Mačve.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Inter Eskaldes igra se u četvrtak od 18:45 na stadionu "Rajko Mitić".
Tim iz Ljutice Bogdana je trenutno 22. na tabeli Lige konferencije sa jednim bodom i meč protiv šampiona Andore je jako važan.
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