Elšnik u seriji golova: Slovenac želi da nastavi niz protiv Intera

SLOVENAC je u sjajnoj formi i to kruniše golovima.

FOTO: FK Crvena zvezda

Timi Maks Elšnik je u poslednje vreme jedan od najboljih igrača Crvene zvezde. On je u Ligi konferencije u prva dva kola postigao dva gola.

Najpre je bio strelac u porazu od Lugana (2:3), da bi potom pogodio u remiju sa Kopenhagenom (2:2) i golgeterski niz želi da nastavi u duelu sa Inter Eskaldesom.

Vezista crveno-belih je takođe tresao mrežu na poslednju dva prvenstvena meča - protiv lučanske Mladosti i Mačve.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Inter Eskaldes igra se u četvrtak od 18:45 na stadionu "Rajko Mitić".

Tim iz Ljutice Bogdana je trenutno 22. na tabeli Lige konferencije sa jednim bodom i meč protiv šampiona Andore je jako važan.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.