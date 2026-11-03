PRODAJA JABUKA PORASLA ZA ČAK 60 ODSTO: Na prvom mestu po obimu trgovanja našao se - kupus

TOKOM protekle nedelje zabeležen je značajan rast prometa pojedinih vrsta voća i povrća. Na prvom mestu po obimu trgovanja našao se kupus, zatim paprika, šargarepa, paradajz, jabuka i tikvica.

Foto: Anna Zelena / Alamy / Profimedia

U odnosu na prethodnu nedelju najveći rast prometa zabeležen je kod jabuke - čak za 60 odsto! I za kupusom je povećana tražnja, i to za oko 48 odsto, dok je porasla tražnja i za paprikama - za 37 odsto.

Takođe na Veletržnici Beograd ove nedelje aktuelna je i bundeva, crni luk, karfiol i šljiva.

- U ponudi se još uvek mogu naći maline i grožđe, a raznovrsna ponuda sezonskog voća i povrća nastavlja da obeležava i početak novembra - navode iz Veletržnice Beograd.

Kada je reč o aktuelnim cenama, navode da se kupus može naći po ceni od 40 do 50 dinara po kilogramu, dok šljiva i tikvica od 40 do 60 dinara po kilogramu. Paprika se kreće od 50 do 120 dinara po kilogramu, dok je za kilogram paradajza potrebno izdvojiti od 90 do 110 dinara.

(Direktno)

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