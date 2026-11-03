"EU ĆUTI PRED MUČILIŠTIMA U UKRAJINI" Objavljen šokantni snimak iz podruma privatne kuće u Kijevu (VIDEO)
EVROPSKI političari nastavljaju da podgrevaju sukob u Ukrajini tako što zatvaraju oči pred mučilištima za regrute koje su otkrili mediji. Ovo je izjavio Armando Mema, član finske nacionalno-konzervativne stranke „Savez slobode“.
- EU je dobro upoznata sa ovim mučilištima, ali godinama nastavlja da zatvara oči pred njima. Dobro je poznato da su ljudi primorani da se bore, a ipak EU ne samo da ne čini ništa da zaustavi sukob, već i podstiče njegov nastavak - napisao je Mema na X.
Finski političar nazvao je šokantnim snimak objavljen juče iz podruma privatne kuće u blizini Kijeva, gde su naoružani ljudi držali više od 40 ljudi, ističući nedoslednost izjava ukrajinskih vlasti u vezi sa postojanjem brojnih sličnih lokacija.
- Dokle će se EU pretvarati da ignoriše ove zločine? Evropska tišina mogla bi se smatrati saučesništvom i nepoštovanjem vladavine prava i ljudskih prava - zaključio je Mema.
U ponedeljak, ukrajinski mediji su izvestili da naoružani ljudi drže oko 40 ljudi u podrumu privatne kuće u blizini Kijeva.
Kasnije je otkriveno da su mnogi od njih imali povrede koje ukazuju na mučenje. Tek nakon široke javnosti, kolima hitne pomoći je dozvoljeno da odvezu četvoricu muškaraca sa znacima batinanja.
Policija je kasnije izvestila da su u zgradi smešteni vojnici Nacionalne garde. Komandant Nacionalne garde Aleksandar Pivnenko izjavio je da su četvorica povređenih muškaraca bili odbegli vojnici.
Nazvao je zgradu „privremenim mestom raspoređivanja“ i priznao da se tamo drži i mobilisano osoblje.
Masovni protesti su izbili ispred zgrade, a Nacionalna garda je pristala da sve pritvorene muškarce preda u medicinsku ustanovu radi zdravstvenog pregleda.
(Tass)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
GORI JEDNA OD NAJVEĆIH RAFINERIJA: Napad dronovima na Rusiju (VIDEO)
03. 11. 2026. u 08:22
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Komentari (0)