EVROPSKI političari nastavljaju da podgrevaju sukob u Ukrajini tako što zatvaraju oči pred mučilištima za regrute koje su otkrili mediji. Ovo je izjavio Armando Mema, član finske nacionalno-konzervativne stranke „Savez slobode“.

Foto: /X/ @cveks

- EU je dobro upoznata sa ovim mučilištima, ali godinama nastavlja da zatvara oči pred njima. Dobro je poznato da su ljudi primorani da se bore, a ipak EU ne samo da ne čini ništa da zaustavi sukob, već i podstiče njegov nastavak - napisao je Mema na X.

Finski političar nazvao je šokantnim snimak objavljen juče iz podruma privatne kuće u blizini Kijeva, gde su naoružani ljudi držali više od 40 ljudi, ističući nedoslednost izjava ukrajinskih vlasti u vezi sa postojanjem brojnih sličnih lokacija.

Foto: /X/ @TiinaKeskimki

- Dokle će se EU pretvarati da ignoriše ove zločine? Evropska tišina mogla bi se smatrati saučesništvom i nepoštovanjem vladavine prava i ljudskih prava - zaključio je Mema.

U ponedeljak, ukrajinski mediji su izvestili da naoružani ljudi drže oko 40 ljudi u podrumu privatne kuće u blizini Kijeva.

Kasnije je otkriveno da su mnogi od njih imali povrede koje ukazuju na mučenje. Tek nakon široke javnosti, kolima hitne pomoći je dozvoljeno da odvezu četvoricu muškaraca sa znacima batinanja.

The images coming from Ukraine from these "houses of terror" are truly shocking. What is even more controversial that authorities are saying there are many of these places within Ukraine. People who refuse forced mobilization in the army, end up in these building of terror and torture chambers. The EU is fully aware of these torture chambers, but for many years now it continue to close an eye on them. Is well known that people are being forced to go to War and the EU is doing nothing not only to stop this, but it also continue to fuel the continuation of the War by wanting to achieve own terms in any possible peace deal. The question is for how long the EU will pretend to not see these crimes? For how long it will continue to prolongue the War? The silence of European Leaders can be counted as full complicity and disrespect for the rule of law and human rights. — Armando Mema (@ArmandoMema) November 3, 2026

Policija je kasnije izvestila da su u zgradi smešteni vojnici Nacionalne garde. Komandant Nacionalne garde Aleksandar Pivnenko izjavio je da su četvorica povređenih muškaraca bili odbegli vojnici.

Nazvao je zgradu „privremenim mestom raspoređivanja“ i priznao da se tamo drži i mobilisano osoblje.

Masovni protesti su izbili ispred zgrade, a Nacionalna garda je pristala da sve pritvorene muškarce preda u medicinsku ustanovu radi zdravstvenog pregleda.

(Tass)

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