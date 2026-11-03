Mitrović i Vlahović ponovo uz Srbiju: Paunović u školi saopštio spisak za mečeve sa Nemačkom i Grčkom

I to na neobičan način...

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović na originalan način saopštio je spisak igrača na koje računa za predstojeće utakmice Lige nacija protiv Nemačke i Grčke.

Umesto klasične konferencije za medije, Paunović je ovoga puta odlučio da se vrati na mesto gde je napravio prve školske korake. Spisak reprezentativaca ispisan je dečjim rukopisom na školskoj tabli u Osnovnoj školi „Stefan Nemanja“, koju je i sam nekada pohađao.

U tome su mu pomogli učenici, njegova nekadašnja učiteljica, ali i drugari i drugarice iz generacije 1977. godine.

SPISAK SRBIJE ZA NEMAČKU I GRČKU:

GOLMANI: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija), Dragan Rosić (Vojvodina).

ODBRANA: Kosta Nedeljković (Rendžers), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Strahinja Eraković (Samsunspor), Nikola Milenković (Notingem forest), Strahinja Pavlović (Milan), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina).

VEZNI RED: Nemanja Maksimović (Šabab Al-Ahli), Aleksandar Stanković (Inter), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), Lazar Samardžić (Atalanta), Dušan Tadić (NEC Najmehen), Saša Lukić (Ipsvič), Vanja Dragojević (Rendžers), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Stefan Džodić (Almerija).

NAPAD: Aleksandar Mitrović (Al-Rajan), Dušan Vlahović (Bešiktaš), Luka Jović (AEK), Mihajlo Cvetković (Anderleht).

Podsetimo, Srbija će Nemačku dočekati 13. novembra na stadionu „Rajko Mitić“, dok će tri dana kasnije gostovati Grčkoj u Volosu.

Za prvi meč Paunović neće moći da računa na Nemanju Maksimovića i Sašu Lukića, koji zbog žutih kartona nemaju pravo nastupa.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.