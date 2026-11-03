"Alkohol i droga izvlače najgore iz njega": Žestoke optužbe na račun legendarnog MMA borca

Prozivke stigle od "Ruskog čekića"

Foto Instagram/ thenotoriousmma

Nekadašnji UFC šampion Konor Mekgregor ponovo se našao u centru pažnje zbog skandala van oktagona. Ovoga puta na njegov račun iznete su ozbiljne optužbe nekadašnjeg velikog prijatelja i saradnika Artema Lobova, koji tvrdi da su alkohol i droga promenili irskog borca i uništili brojne odnose u njegovom životu.

Lobov, poznat pod nadimkom „Ruski čekić“, oglasio se na društvenim mrežama i izneo niz tvrdnji o ponašanju nekadašnjeg dvostrukog UFC šampiona, sa kojim je godinama bio veoma blizak. Njih dvojica su nekada bili nerazdvojni, a Lobov je imao važnu ulogu i u pokretanju Mekgregorovog brenda viskija. Iako je sudskim putem uspeo da izbori isplatu odštete za svoj doprinos tom poslu, očigledno je da sukob između nekadašnjih prijatelja nije završen.

- Nije mario ni za koga. Izdao je svog trenera i sve svoje najbliže prijatelje. Rukovao se sa ljudima, dogovarao različite poslove koje su mu oni obezbeđivali, novac je stizao, ali obećani iznosi nikada nisu isplaćivani – poručio je Lobov.

Posebno se osvrnuo na finansijske odnose Mekgregora sa ljudima iz njegovog najbližeg okruženja. Kao primer naveo je i čuvenu boksersku borbu protiv Flojda Mejvedera iz 2017. godine, za koju je Irac navodno zaradio oko 100 miliona dolara. Lobov tvrdi da pojedini ljudi koji su godinama radili sa Mekgregorom nisu dobili novac koji im je bio obećan.

Prema njegovim rečima, jedan od saradnika trebalo je da dobije pet odsto od zarade za svaku borbu, ali taj dogovor nikada nije ispoštovan. Pomenuo je i otpuštanje bliskog prijatelja nekoliko nedelja pred Božić, kao i neisplaćeni deo novca za rad tokom priprema.

Ipak, najteže optužbe odnosile su se na Mekgregorov privatni život i navodne probleme sa porocima.

- Nekada smo se svi okupljali i pitali se zašto se tako ponaša prema nama. Na kraju smo zaključili da alkohol i droga izvlače najgore iz njega. Trežan Konor nikada se ne bi tako ponašao prema ljudima koje smatra svojom braćom – naveo je Lobov.

Nekadašnji prijatelj irske MMA zvezde istakao je da mu je Mekgregor bio poput brata i da ga je iskreno voleo, ali da smatra kako su alkohol, droga i nedostatak odgovornosti doveli do brojnih problema u njegovom životu.

- Konor mi je bio kao brat. Voleo sam ga kao rođenog. Cela istina i sve činjenice pre ili kasnije izaći će na videlo – poručio je Lobov.

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