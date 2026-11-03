Fudbal

RASTANAK! Nuno Espirito Santo napustio Vest Hem

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

03. 11. 2026. u 12:12

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PORTUGALAC napustio "čekićare"!

РАСТАНАК! Нуно Еспирито Санто напустио Вест Хем

FOTO: Martin Dalton / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbalski stručnjak Nuno Espirito Santo nije više menadžer Vest Hema, saopštio je ovog utorka londonski klub.

Ovaj tim je na kraju prošle sezone ispao iz Premijer lige, a čelnici su tada odlučili da portugalski trener i u Čempionšipu predvodi "čekićare".

Ipak, procenjeno je da do sad nije uradio dobar poseo, pošto se tim trenutno nalazi na osmom mestu na tabeli Čempionšipa sa 22 boda iz 13 utakmica.

- Nakon detaljne analize početka sezone u Čempionšipu, Upravni odbor smatra da je u ovom trenutku neophodna promena, kako bi se osiguralo da klub nastavi da ostvaruje svoje ciljeve i ispunjava očekivanja. Klub su takođe napustili pomoćni trener Rui Pedro Silva i trener golmana Rui Barbosa. Vest Hem im zahvaljuje na predanom radu i posvećenosti tokom boravka u klubu, uz želje za mnogo uspeha u daljoj karijeri. U toku je proces izbora novog menadžera - saopšteno je iz Vest Hema.

Ekipu Vest Hema će do angažovanja novog trenera privremeno da vode Mark Nobl, Stiv Pots i Džerard Prendervil.

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