RASTANAK! Nuno Espirito Santo napustio Vest Hem
PORTUGALAC napustio "čekićare"!
Fudbalski stručnjak Nuno Espirito Santo nije više menadžer Vest Hema, saopštio je ovog utorka londonski klub.
Ovaj tim je na kraju prošle sezone ispao iz Premijer lige, a čelnici su tada odlučili da portugalski trener i u Čempionšipu predvodi "čekićare".
Ipak, procenjeno je da do sad nije uradio dobar poseo, pošto se tim trenutno nalazi na osmom mestu na tabeli Čempionšipa sa 22 boda iz 13 utakmica.
- Nakon detaljne analize početka sezone u Čempionšipu, Upravni odbor smatra da je u ovom trenutku neophodna promena, kako bi se osiguralo da klub nastavi da ostvaruje svoje ciljeve i ispunjava očekivanja. Klub su takođe napustili pomoćni trener Rui Pedro Silva i trener golmana Rui Barbosa. Vest Hem im zahvaljuje na predanom radu i posvećenosti tokom boravka u klubu, uz želje za mnogo uspeha u daljoj karijeri. U toku je proces izbora novog menadžera - saopšteno je iz Vest Hema.
Ekipu Vest Hema će do angažovanja novog trenera privremeno da vode Mark Nobl, Stiv Pots i Džerard Prendervil.
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