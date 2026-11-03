Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KOLUMBIJU: Evo šta se za sada zna

D.D.

03. 11. 2026. u 10:48

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ZEMLjOTRES jačine 5,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Kolumbiju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО КОЛУМБИЈУ: Ево шта се за сада зна

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 35 kilometara.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Prema navodima očevidaca, objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se osetio snažno, ali nije trajao dugo.
(Sputnjik)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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