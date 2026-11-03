SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KOLUMBIJU: Evo šta se za sada zna
ZEMLjOTRES jačine 5,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je danas Kolumbiju, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 35 kilometara.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
Prema navodima očevidaca, objavljenim na veb sajtu EMSC, potres se osetio snažno, ali nije trajao dugo.
(Sputnjik)
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