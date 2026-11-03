Svet

RUSKA PVO OBORILA ČETIRI "NEPTUNA": Najnoviji izveštaj sa fronta, eliminisano preko 1.000 ukrajinskih vojnika

В.Н.

03. 11. 2026. u 13:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKE snage su za jedan dan neutralisale oko 1.105 ukrajinskih vojnika, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

РУСКА ПВО ОБОРИЛА ЧЕТИРИ НЕПТУНА: Најновији извештај са фронта, елиминисано преко 1.000 украјинских војника

MOD Rusije

Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja 140 ukrajinskih vojnika, dva borbena oklopna vozila, 16 automobila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 210 vojnika, dva borbena oklopna vozila, osam automobila i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 175 vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, 36 automobila, jedno oruđe poljske artiljerije i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja 340 vojnika, pet borbenih oklopnih vozila, pet automobila, jedno borbeno vozilo višecevnog raketnog sistema "Grad" i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" uništile su 215 vojnika, tri oklopna transportera i pet automobila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 25 vojnika, 15 automobila i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Sistemima PVO ruske snage oborile su u četiri dalekometne vođene rakete "neptun" i 1.265 dronova.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZELENSKI U BERLINU: Slede sastanci sa Mercom i Štajnmajerom
Svet

0 0

ZELENSKI U BERLINU: Slede sastanci sa Mercom i Štajnmajerom

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski doputovao je danas u Berlin, gde će se sastati sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, predsednikom Nemačke Frankom-Valterom Štajnmajerom, predsednicom Bundestaga Julijom Klekner, a učestvovaće i na ovogodišnjoj Berlinskoj bezbednosnoj konferenciji.

03. 11. 2026. u 13:48

Politika
Tenis
Fudbal
BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!

BANANICA KOLAČIĆ: Tvoj kolačić sreće!