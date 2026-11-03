RUSKA PVO OBORILA ČETIRI "NEPTUNA": Najnoviji izveštaj sa fronta, eliminisano preko 1.000 ukrajinskih vojnika
RUSKE snage su za jedan dan neutralisale oko 1.105 ukrajinskih vojnika, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Jedinice grupe trupa "Sever" izbacile su iz stroja 140 ukrajinskih vojnika, dva borbena oklopna vozila, 16 automobila i jedno artiljerijsko oruđe.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su 210 vojnika, dva borbena oklopna vozila, osam automobila i dve stanice za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 175 vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, 36 automobila, jedno oruđe poljske artiljerije i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja 340 vojnika, pet borbenih oklopnih vozila, pet automobila, jedno borbeno vozilo višecevnog raketnog sistema "Grad" i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Istok" uništile su 215 vojnika, tri oklopna transportera i pet automobila.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 25 vojnika, 15 automobila i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.
Sistemima PVO ruske snage oborile su u četiri dalekometne vođene rakete "neptun" i 1.265 dronova.
(RT Balkan)
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