Stvarno je veliki šampion: Ovaj podatak pokazuje kakvu je karijeru imao Stan Vavrinka
OVO je još jedan dokaz kakvu je karijeru imao čuveni Švajcarac.
Stan Vavrinka je okončao karijeru, a uradio je mnogo. Osvojio je 16 trofeja, od čega tri grend slema.
Sad je isplivao neverovatan podatak koji pokazuje koliko je uspešan teniser bio i šta je sve postigao.
Stan Vavrinka je ostvario najviše pobeda u pojedinačnoj konkurenciji na grend slem turnirima od svih igrača koji nikada nisu bili prvi na ATP listi, otkako je ona prvi prvi put objavljena 1973. godine.
On je ostvario 160 trijumfa, a iza njega su ostali: Tomaš Berdih (146), David Ferer (145), Marin Čilić (143), Giljermo Vilas (138).
Stan Vavrinka je osvojio Australijan open, Rolan Garos i US open. Ima zlato sa Olimpijskih igara 2008. godine kad su on i Rodžer Federer bili najbolji u dublu.
Podsetimo, ovaj 41-godišnjak je karijeru okončao 27. oktobra na turniru u Bazelu, gde je u prvom kolu poražen od Jiržija Lehečke.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Kup život znači Partizanu - Čumić za "Novosti" o sukobu sa Sekom, Iliću, Stanojeviću...
03. 11. 2026. u 08:00
Rasulo u Koloradu! Denver opet izgubio, a Nikola Jokić... (VIDEO)
03. 11. 2026. u 06:10
ODLEPIO ZA SRBINOM! Dijego Simeone "prelomio": Dovedite mi ga u Atletiko Madrid
03. 11. 2026. u 06:49 >> 07:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)