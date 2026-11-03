Stvarno je veliki šampion: Ovaj podatak pokazuje kakvu je karijeru imao Stan Vavrinka

OVO je još jedan dokaz kakvu je karijeru imao čuveni Švajcarac.

FOTO: Tajnug/Claudio Thoma/Keystone via AP

Stan Vavrinka je okončao karijeru, a uradio je mnogo. Osvojio je 16 trofeja, od čega tri grend slema.

Sad je isplivao neverovatan podatak koji pokazuje koliko je uspešan teniser bio i šta je sve postigao.

Stan Vavrinka je ostvario najviše pobeda u pojedinačnoj konkurenciji na grend slem turnirima od svih igrača koji nikada nisu bili prvi na ATP listi, otkako je ona prvi prvi put objavljena 1973. godine.

On je ostvario 160 trijumfa, a iza njega su ostali: Tomaš Berdih (146), David Ferer (145), Marin Čilić (143), Giljermo Vilas (138).

160 - Stan Wawrinka has claimed the most Men's SIngles Grand Slam match wins of any player not to hold the World No. 1 spot, since the ATP rankings were first published in 1973. Legend. @atptour https://t.co/4fdNL5hXL3 — OptaAce (@OptaAce) October 28, 2026

Stan Vavrinka je osvojio Australijan open, Rolan Garos i US open. Ima zlato sa Olimpijskih igara 2008. godine kad su on i Rodžer Federer bili najbolji u dublu.

Podsetimo, ovaj 41-godišnjak je karijeru okončao 27. oktobra na turniru u Bazelu, gde je u prvom kolu poražen od Jiržija Lehečke.

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