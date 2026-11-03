MILIONER SA PORODICOM POGINUO U PADU AVIONA: Let iz snova odveo ih pravo u smrt (FOTO/VIDEO)

SJEDINjNE Američke Države potresla je stravična avionska nesreća na Floridi, u kojoj je život izgubilo devetoro putnika i članova posade.

Foto: X Printscreen

Među poginulima su i poznati tehnološki magnat Adam Robinson (45), njegova supruga Helen Šarp (40) i njihovo dvoje male dece, četvorogodišnja Ema i dvogodišnji Čarli, potvrdile su porodice nastradalih.

All 9 of the victims of the plane crash in Florida have been identified: 💔 Captain Jeffrey Gregory, pilot 💔 Nathalia Filgueiras, co-pilot 💔 Adam Robinson, his wife Helen Sharp, and their 2 children Emma and Charlie Robinson. 💔 Charmi Fehr, his wife Rachel Reed, family friends of the Robinson’s 💔 Anita Maria Cetina, Robinson nanny May they all RIP with our Lord and savior Jesus Christ. 🙏🏼 — Morgan Ariel (@itsmorganariel) November 2, 2026

Tragedija se dogodila u nedelju, kada se privatni avion srušio u okrugu Palm Bič na Floridi.

🚨 BREAKING: The Miami, Florida plane crash that BRUTALLY took the lives of 9 people (🕊)'s black box audio has leaked. The WOMAN pilot appeared to lose control, nose diving the private jet into the ground. RIP to all involved. https://t.co/9xXnxSVAB3 — J Geoffrey 7 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@JGeoffreyVII) November 1, 2026

Potresne reči tehnološkog preduzetnika o važnosti porodice iznad posla ponovo su odjeknule u javnosti nakon što je, zajedno sa suprugom i dvoje male dece, tragično izgubio život u avionskoj nesreći.

⭕ In a horrific scene captured on dashcam, a business jet can be seen hitting the ground "like a missile" in a neighbourhood in #Florida on Sunday, killing all nine people on board, the US transport secretary said. The Lear Jet 60 crashed near Cresthaven, around nine miles (14 km) from Mar-a-Lago, President Donald Trump's resort in Palm Beach County. The crash scene showed a crater in the middle of a residential road, and scattered burning debris of the wreckage. The aircraft from Austin, Texas, was headed to the Bahamas, the Federal Aviation Administration (FAA) said in a statement. @CBSNews said as per the air traffic control audio recorded moments before the crash, the pilot of the aircraft can be heard saying the plane was descending 10,000 feet per minute, then the pilot declared an emergency, yelling, "We are in an overspeed condition descending 20,000 feet per minute," CBS reported. "We're gonna crash ... We're out of time," the pilot told the tower. Florida Governor Ron DeSantis after watching the video of the aircraft said; "It's like a missile coming down, and a massive explosion, debris going everywhere." #aviation #floridaplanecrash — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) November 2, 2026

Adam Robinson (45) ranije je svesno i otvoreno govorio o svojoj odluci da zajedničko vreme sa najdražima uvek stavi ispred nemilosrdne trke za uspehom.

Osnivač tehnološke kompanije "Retention" bio je među devetoro stradalih u padu aviona "Learjet 60", koji se u nedelju srušio nedaleko od Vest Palm Biča na Floridi.

U vatrenoj stihiji nakon pada letelice stradali su i njegova supruga Helen Šarp (40), kao i njihovo dvoje dece, četvorogodišnja Ema i dvogodišnji Čarli.

Autoridades de Greenacres en Florida buscan víctimas tras el accidente de jet ejecutivo learjet 60 de matrícula N722BD que salió de Austin en Texas. La aeronave cayó en picada desde 11.000 cayendo en una zona de viviendas móviles Aún no hay explicación del accidente! En seguimiento... Estas las diferentes imágenes registradas del accidente en cámaras de seguidad y vehículos que tránsitaban por el lugar !! — Henry Forero J. (@HENRYFOREROJ) November 1, 2026

Robinsonova dirljiva objava iz aprila ponovo je privukla pažnju, svedočeći o njegovoj nepokolebljivoj želji da ne propusti najvažnije trenutke u odrastanju svoje dece.

Prisećajući se godina provedenih na Volstritu, ovaj privrednik opisao je kako je posmatrao kolege koje su porodični život podredile zahtevnim karijerama.

- Ljudi mojih godina, govorili su da rade po 70, 80 ili 90 sati nedeljno za dobrobit svojih porodica, a sve što su njihove porodice zapravo želele bilo je njihovo prisustvo - zabeležio je tada Robinson.

- Nisu shvatali zašto im porodica zamera tolike sate na poslu, iako žive u lepoj kući, a deca pohađaju privatne škole - zaključio je on.

Robinson je naglasio da je upravo to iskustvo trasiralo njegov pristup vođenju sopstvene kompanije.

Texas tech entrepreneur Adam Robinson, 44 • His wife, Helen Robinson • Their two young children • Their nanny • Two family friends • Pilot Jeff Gregory, 55 • Co-pilot Nathalia Gadelha Filgueiras, 20 Everything turned to dust !!! https://t.co/N0ynJGW8v6 — Dare Adebayo (@DareAdebay43685) November 2, 2026

- Na samom početku svog preduzetničkog puta odlučio sam da ne želim takav život - objasnio je, navodeći da su on i njegovi suosnivači uveli pravilo da se radni dan završava u 17.00 ili 17.30 časova.

To je podrazumevalo sklapanje prenosnih računara, prekid svih poslovnih razgovora i povratak domovima i najmilijima.

Priznao je i da je često odlazio i znatno ranije kada je želeo da bude uz decu.

- Porodica mi daje snagu za posao, a posao mi daje energiju za porodični život - napisao je.

Ove reči poprimile su potresnu, tragičnu dimenziju nakon katastrofe koja je u trenu ugasila čitavu jednu mladu porodicu.

Robinson i njegovi bližnji su, prema navodima, putovali iz svog doma u Ostinu u Teksasu na Bahame kako bi proslavili njegov rođendan.

U avionu su se nalazile i dadilja Anita Marija Cetina, kao i porodične prijateljice Rejčel Rid i Čarmi Fer.

U nesreći su poginuli i pilot Džef Gregori (55) i kopilotkinja Natalija Gadelja Filgeiras.

Dok nadležne službe nastoje da rasvetle okolnosti pada aviona, neutešna rodbina oprostila se od Adama i Helen, opisujući ih kao požrtvovane roditelje kojima su deca predstavljala čitav svet.

U zajedničkom saopštenju, članovi porodice nazvali su Emu i Čarlija "svetlošću svojih života".

Tech multimillionaire Adam Robinson, his wife, and their two young children were among nine people killed in a private jet crash in Florida Robinson founded Retention and RB2B, which specialize in customer identification and sales leads https://t.co/88B3b9Jj1y — Dexerto (@Dexerto) November 2, 2026

- Ljubavna priča Helen i Adama trajaće večno. Njihova toplina, plemenitost i dar da učine da se svako oseti dobrodošlim obeležili su mnoge živote. Njihov odlazak ostavlja neizmernu prazninu u srcima svih onih koji su ih voleli i koje su oni nesebično voleli - saopštili su ožalošćeni članovi porodice.

Porodica se sa jednakom nežnošću oprostila i od Rejčel i Čarmi:

- Čarmi i Rejčel zračile su radošću i avanturističkim duhom. Svoje bližnje volele su strastveno, iskreno i bez zadrške. Od prvog susreta bile su potpuno posvećene jedna drugoj i životu koji su zajedno gradile. Neizmerno su voljene i zauvek će nam nedostajati.

Posebne reči zahvalnosti upućene su i dadilji:

- Anita Marija je bdila nad Emom i Čarlijem s neizmernom pažnjom i toplinom, bila je istinski član naše porodice. Ostavila nam je primer bezuslovne ljubavi i odanosti.

- U ime prijatelja i porodice, slomljenog srca delimo vest da nam je naša najdraža Helen prerano otrgnuta. Poznavati Helen značilo je voleti je. Ovoliki broj onih koji tuguju za njom i Adamom najbolji je dokaz koliko su bili blagosloveni svi koji su ih imali u svom životu - naglasili su ožalošćeni članovi Helenine porodice u zasebnoj izjavi.

(San)

BONUS VIDEO:

Đorđe Đinović: Podržao sam Vučića pa mi sada otkazuju nastupe

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.