MILIONER SA PORODICOM POGINUO U PADU AVIONA: Let iz snova odveo ih pravo u smrt (FOTO/VIDEO)
SJEDINjNE Američke Države potresla je stravična avionska nesreća na Floridi, u kojoj je život izgubilo devetoro putnika i članova posade.
Među poginulima su i poznati tehnološki magnat Adam Robinson (45), njegova supruga Helen Šarp (40) i njihovo dvoje male dece, četvorogodišnja Ema i dvogodišnji Čarli, potvrdile su porodice nastradalih.
Tragedija se dogodila u nedelju, kada se privatni avion srušio u okrugu Palm Bič na Floridi.
Potresne reči tehnološkog preduzetnika o važnosti porodice iznad posla ponovo su odjeknule u javnosti nakon što je, zajedno sa suprugom i dvoje male dece, tragično izgubio život u avionskoj nesreći.
Adam Robinson (45) ranije je svesno i otvoreno govorio o svojoj odluci da zajedničko vreme sa najdražima uvek stavi ispred nemilosrdne trke za uspehom.
Osnivač tehnološke kompanije "Retention" bio je među devetoro stradalih u padu aviona "Learjet 60", koji se u nedelju srušio nedaleko od Vest Palm Biča na Floridi.
U vatrenoj stihiji nakon pada letelice stradali su i njegova supruga Helen Šarp (40), kao i njihovo dvoje dece, četvorogodišnja Ema i dvogodišnji Čarli.
Robinsonova dirljiva objava iz aprila ponovo je privukla pažnju, svedočeći o njegovoj nepokolebljivoj želji da ne propusti najvažnije trenutke u odrastanju svoje dece.
Prisećajući se godina provedenih na Volstritu, ovaj privrednik opisao je kako je posmatrao kolege koje su porodični život podredile zahtevnim karijerama.
- Ljudi mojih godina, govorili su da rade po 70, 80 ili 90 sati nedeljno za dobrobit svojih porodica, a sve što su njihove porodice zapravo želele bilo je njihovo prisustvo - zabeležio je tada Robinson.
- Nisu shvatali zašto im porodica zamera tolike sate na poslu, iako žive u lepoj kući, a deca pohađaju privatne škole - zaključio je on.
Robinson je naglasio da je upravo to iskustvo trasiralo njegov pristup vođenju sopstvene kompanije.
- Na samom početku svog preduzetničkog puta odlučio sam da ne želim takav život - objasnio je, navodeći da su on i njegovi suosnivači uveli pravilo da se radni dan završava u 17.00 ili 17.30 časova.
To je podrazumevalo sklapanje prenosnih računara, prekid svih poslovnih razgovora i povratak domovima i najmilijima.
Priznao je i da je često odlazio i znatno ranije kada je želeo da bude uz decu.
- Porodica mi daje snagu za posao, a posao mi daje energiju za porodični život - napisao je.
Ove reči poprimile su potresnu, tragičnu dimenziju nakon katastrofe koja je u trenu ugasila čitavu jednu mladu porodicu.
Robinson i njegovi bližnji su, prema navodima, putovali iz svog doma u Ostinu u Teksasu na Bahame kako bi proslavili njegov rođendan.
U avionu su se nalazile i dadilja Anita Marija Cetina, kao i porodične prijateljice Rejčel Rid i Čarmi Fer.
U nesreći su poginuli i pilot Džef Gregori (55) i kopilotkinja Natalija Gadelja Filgeiras.
Dok nadležne službe nastoje da rasvetle okolnosti pada aviona, neutešna rodbina oprostila se od Adama i Helen, opisujući ih kao požrtvovane roditelje kojima su deca predstavljala čitav svet.
U zajedničkom saopštenju, članovi porodice nazvali su Emu i Čarlija "svetlošću svojih života".
- Ljubavna priča Helen i Adama trajaće večno. Njihova toplina, plemenitost i dar da učine da se svako oseti dobrodošlim obeležili su mnoge živote. Njihov odlazak ostavlja neizmernu prazninu u srcima svih onih koji su ih voleli i koje su oni nesebično voleli - saopštili su ožalošćeni članovi porodice.
Porodica se sa jednakom nežnošću oprostila i od Rejčel i Čarmi:
- Čarmi i Rejčel zračile su radošću i avanturističkim duhom. Svoje bližnje volele su strastveno, iskreno i bez zadrške. Od prvog susreta bile su potpuno posvećene jedna drugoj i životu koji su zajedno gradile. Neizmerno su voljene i zauvek će nam nedostajati.
Posebne reči zahvalnosti upućene su i dadilji:
- Anita Marija je bdila nad Emom i Čarlijem s neizmernom pažnjom i toplinom, bila je istinski član naše porodice. Ostavila nam je primer bezuslovne ljubavi i odanosti.
- U ime prijatelja i porodice, slomljenog srca delimo vest da nam je naša najdraža Helen prerano otrgnuta. Poznavati Helen značilo je voleti je. Ovoliki broj onih koji tuguju za njom i Adamom najbolji je dokaz koliko su bili blagosloveni svi koji su ih imali u svom životu - naglasili su ožalošćeni članovi Helenine porodice u zasebnoj izjavi.
(San)
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