HITNA REAKCIJA: VJT u Beogradu uputilo zahtev VST, Fon Bekeratu i OEBS-u zbog progona kojem su izloženi tužioci

VIŠE javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu uputilo je Visokom savetu tužilaštva (VST) zahteve za hitnu reakciju povodom neprimerenog uticaja na VJT u Beogradu, njegove javne tužioce, kao i na glavnog javnog tužioca, jer su, kako je istaknuto, već danima u javnosti izloženi atmosferi progona i linča, uz otvoreni politički pritisak pojedinih društvenih i političkih aktera.

Foto: vjt.rs

U pomenutim medijskim istupima i spornim tekstovima, uz pozivanje na ostavku ili smenu rukovodilaca, VJT u Beogradu je prikazano kao organ koji je navodno nezakonito progonio kritičare bivše vlasti, te da je Vrhovni javni tužilac doneo odluku da se izvrši kontrola upravo VJT u Beogradu, kao organa u kome se navodno krši zakon, navedeno je u saopštenju VJT.

Istim povodom VJT u Beogradu obratilo se i šefu Delegacije EU u Srbiji Andreasu fon Bekeratu, kao i Misiji OEBS-a u Srbiji.

U saopštenju tužilaštva je navedeno da je u tim medijskim istupima i spornim tekstovima, uz pozivanje na ostavku ili smenu rukovodilaca, VJT u Beogradu prikazano kao organ koji je navodno nezakonito progonio kritičare bivše vlasti, te da je Vrhovni javni tužilac doneo odluku da se izvrši kontrola upravo VJT u Beogradu, kao organa u kome se navodno krši zakon.

Dodaje se da je sve to praćeno malicioznim i paušalnim komentarima pojedinaca, pa i jednog člana Komisije za nadzor Vrhovnog javnog tužilaštva, te neformalnih grupa, organizacija koje su u više navrata iskazivale ne puko neslaganje, već otvoreno neprijateljstvo prema ovom javnom tužilaštvu, a među kojim licima je i jedan od kandidata za novi saziv Narodne skupštine Republike Srbije.

- Takvi istupi u trenutnoj društvenoj atmosferi, neposredno nakon parlamentarnih izbora, predstavljaju očigledan primer političkog pritiska na rad VJT u Beogradu i udar na samostalnost javnog tužilaštva, uz pokušaj da se glavni javni tužilac primora na podnošenje ostavke - naglašava se u saopštenju.

Imajući u vidu da odluku o zakonitosti rada treba i mogu da donesu samo nadležni organi u sastavu javnotužilačke organizacije, VJT u Beogradu navodi da u svemu sarađuje sa komisijom za nadzor Vrhovnog javnog tužilaštva, kojoj su dostavljeni svi predmeti koje je ta komisija tražila na uvid, iako je VJT u Beogradu stava da je sastav Komisije sporan, neodređen, kao i da je osnovana ekstezivnim tumačenjem zakonskih ovlašćenja Vrhovnog javnog tužioca.

Takođe, budući da se u javnosti uporno širi apsolutno netačna tvrdnja da je Komisija formirana specijalno zbog VJT u Beogradu, te se to prikazuje kao obračun između Vrhovnog javnog tužioca i glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu, smatraju da je nužno da se VST oglasi i da objasni javnosti da Komisija nije “inkvizicija” koja je došla da bi se obračunala sa bilo kime.

- Pored toga, pretnje pojedinaca i neformalnih grupa smenama i razrešenjem nosilaca javnotužilačke funkcije, prvenstveno glavnog javnog tužioca i njegovog zamenika koje oni prikazuju kao poslušnike bivšeg režima, tzv "lojaliste", predstavljaju direktno narušavanje samostalnosti javnih tužilaca, jer iz njihovog oglašavanja kojim se pomenuti javni tužioci targetiraju pod velom navodnog kršenja ljudskih prava, hapšenja studentskih i drugih aktivista bez dokaza, nedvosmisleno proizilazi da razlozi za takve zahteve imaju političku pozadinu i to u vidu revolucionarne pravde - navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da pri tome isti svesno prenebregavaju okolnost da se glavni javni tužioci biraju na mandat od šest godina, a ostali javni tužioci na trajno vršenje funkcije, te da njihovo razrešenje podleže propisanoj proceduri koju može sprovoditi jedino VST, koji bi baš zbog toga trebalo da hitno reaguje.

Više javno tužilaštvo u Beogradu ponovo ističe da postupa u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije, zbog čega, kako se navodi, napadi na njega i njegove javne tužioce iziskuju hitan i odlučan odgovor VST radi očuvanja samostalnosti javnog tužilaštva i najoštriju osudu političkih pritisaka na javno tužilaštvo i nosioce javnotužilačkih funkcija.

Zahtev za reakciju je upućen direktno VST, imajući u vidu da je VST garant samostalnosti javnog tužilaštva, da Poverenik za samostalnost javnog tužilaštva još uvek nije izabran, kao i odredbu člana 17. stav 19. Zakona o Visokom savetu tužilaštva. VJT se istim povodom obratilo i Delegaciji EU i kancelariji Misije OEBS-a.

(Tanjug)

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