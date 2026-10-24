(VIDEO) GORI HITLEROVO "ORLOVO GNEZDO!" Veliki požar zahvatio rezidenciju nacističkog vođe: Policija došla do šokantnog otkrića

VELIKI požar zahvatio je u petak uveče čuveno "Orlovo gnezdo", nekadašnji reprezentativni objekat nacističkog režima Adolfa Hitlera, na planini iznad Berhtesgadena u nemačkoj pokrajini Bavarskoj.

Foto: Tanjug/AP/Jason Tschepljakow

Uhapšen je motociklista kojeg su policajci zaustavili na putu prema mestu požara, dok se oko 200 vatrogasaca i pripadnika drugih hitnih službi bori s vatrom.

Požar je izbio 23. oktobra u večernjim satima u objektu Kelštajnhaus, poznatijem kao "Orlovo gnezdo", koji se nalazi na nadmorskoj visini od 1.834 metra, nedaleko od austrijskog Salcburga.

Das Kehlsteinhaus in Berchtesgaden brennt 😮🔥 #kehlstein #Kehlsteinhaus #Berchtesgaden #eaglesnest https://t.co/ZrrmnXCY7Y — icyerasor (@icyerasor) October 23, 2026

Prema saopštenju policije Gornje Bavarske, alarm je aktiviran oko 21.15 časova, nakon čega su vatrogasne ekipe upućene prema planinskom objektu.

Prve spasilačke ekipe stigle su oko 21.52 i zatekle zgradu u plamenu. Vatra je već bila toliko intenzivna da su se plamen i gust dim mogli videti sa velike udaljenosti.

Der Brand hat wohl etwa um 21:13 begonnen. #kehlstein #Berchtesgaden #eaglesnest #Kehlsteinhaus https://t.co/vhSEaXusNt — icyerasor (@icyerasor) October 23, 2026

Prema prvim policijskim informacijama, u trenutku izbijanja požara u objektu nije bilo ljudi, a za sada nema izveštaja o povređenima.

Uhapšen motociklista, policija sumnja na podmetanje požara

Nemački Bild objavio je da istražitelji razmatraju mogućnost namernog izazivanja požara.

Prema navodima lista, policajci su tokom dolaska na mesto intervencije naišli na motociklistu koji se kretao u suprotnom smeru, zaustavili ga i priveli.

Policija je naknadno potvrdila da je jedna osoba uhapšena, ali nije saopštila njen identitet niti objavila dokaze koji bi je povezali sa izbijanjem požara.

Portparol bavarske policije Danijel Kac izjavio je za austrijski ORF da je pokrenuta istraga zbog sumnje na podmetanje požara.

Istragu je preuzela kriminalistička policija iz Traunštajna, pod nadzorom nadležnog tužilaštva.

Foto: Stefan M. Prager/imago stock&people/Profimedia

Zvaničan uzrok požara još nije utvrđen, a istražitelji proveravaju da li uhapšena osoba ima bilo kakve veze sa incidentom.

Vatrogasci se bore s vatrom na 2.000 metara nadmorske visine

Gašenje požara znatno otežava položaj objekta, koji se nalazi visoko u planinama i do kojeg je pristup vatrogasnim vozilima izuzetno zahtevan.

Prema najnovijem saopštenju policije, u intervenciji učestvuje približno 200 pripadnika vatrogasnih jedinica iz šest opština, Crvenog krsta, gorske službe spasavanja i policije.

Vatrogasci su zbog gustog dima i visoke temperature prinuđeni da koriste specijalnu opremu za zaštitu disajnih organa prilikom približavanja objektu.

Gašenje je nastavljeno i tokom subotnjeg jutra, a austrijski ORF navodi da bi intervencija mogla da potraje još nekoliko sati.

Razmere materijalne štete za sada nisu utvrđene, ali prvi snimci pokazuju da je požar zahvatio veliki deo istorijske zgrade.

Hitlerovo "Orlovo gnezdo" preživelo Drugi svetski rat

Kelštajnhaus je izgrađen tokom 1937. i 1938. godine kao reprezentativni objekat namenjen prijemu visokih gostiju nacističkog režima.

Nalazi se na Obersalcbergu, području koje je tokom nacističke vladavine predstavljalo jedno od najvažnijih političkih i administrativnih sedišta Trećeg rajha, odmah posle Berlina.

Objekat je služio za prijem stranih diplomata, političkih zvaničnika i drugih gostiju nacističkog rukovodstva.

Foto: Tanjug/AP/Jason Tschepljakow

Iako je povezan sa Adolfom Hitlerom, nemački diktator ga je posećivao relativno retko. Mnogo češće koristili su ga drugi visoki nacistički funkcioneri za odmor i privatna okupljanja.

Zgrada je preživela Drugi svetski rat bez većih oštećenja, zbog čega je danas jedan od najpoznatijih sačuvanih objekata iz tog perioda nemačke istorije.

Od 1952. godine koristi se kao planinski restoran i turistička atrakcija, a u njemu se nalazi i izložba posvećena istoriji nacističkog režima.

Prema zvaničnim turističkim informacijama, objekat je ove sezone trebalo da bude otvoren za posetioce do 8. novembra.

Nemačka policija nastavlja istragu o uzroku požara, dok vatrogasne ekipe pokušavaju da spreče dalje uništavanje istorijskog objekta.

(Informer)

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