VAKCINA PROTIV RAKA SMANJUJE RIZIK OD SMRTI: Istraživači kažu da bi ovo mogla biti prekretnica u lečenju

NOVA personalizovana vakcina protiv raka koja se daje uz široko korišćeni lek za imunoterapiju smanjila je rizik od smrti pacijenata ili povratka raka kože za 42% u velikom kliničkom ispitivanju.

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Istraživači koji su učestvovali kažu da bi rezultati mogli označiti prekretnicu u lečenju raka, približavajući personalizovanu medicinu.

Ispitivanje je takođe pokazalo da nova kombinacija lekova smanjuje rizik od melanoma, vrste raka kože, koji se širi za 38% tokom dve godine u poređenju sa samo imunoterapijom.

Proizvođači lekova MSD i Moderna kažu da se isti pristup već testira protiv drugih tumora, uključujući rak bubrega, bešike i pluća.

Nezavisni stručnjaci za rak opisali su rezultate kao impresivne, ali su rekli da su i dalje potrebne dugoročne studije kako bi se utvrdilo da li tretman zaista pomaže većini pacijenata da žive duže, u proseku.

A world-first personalised cancer vaccine developed by Australian researchers has reduced the risk of melanoma returning or death by 42 per cent in high-risk patients. https://t.co/45hgoPmeFh — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) October 23, 2026

Personalizovana vakcina

Novi pristup je namenjen pacijentima obolelim od raka kojima je tumor već uklonjen hirurškim putem.

U ispitivanju, 1.137 odraslih je primilo Kejtrudu, uspostavljeni imunoterapijski lek koji pomaže imunološkom sistemu tela da pronađe i napadne ćelije raka.

Oko dve trećine je takođe primilo eksperimentalnu vakcinu, dok je ostatak primio placebo ili lažni lek.

Vakcina, nazvana Intismeran, koristi istu mRNK tehnologiju kao i neke kovid vakcine.

Personalizovan je za svakog pacijenta, koristeći informacije iz njihovog sopstvenog tumora kako bi se pomoglo u obuci njihovog imunog sistema da prepozna ćelije raka i cilja ih ako se povrate.

Dve godine nakon početka lečenja, pacijenti koji su primili vakcinu imali su daleko manje šanse da im se melanom vrati ili da se proširi po telu.

- Personalizacija je sledeći korak i zaista je uzbudljiva, to je sjajna tehnologija - kaže profesorka Pipa Kori, konsultant medicinski onkolog koja je pomogla u sprovođenju dela studije sa pacijentima u bolnici Adenbruk u Kembridžu.

- Pitanje je koliko zaista možemo da dokažemo da to vredi, a ovo suđenje je bio prvi dokaz principa - dodala je ona.

Profesor Kori je radio sa pacijentima uključenim u ispitivanje, uključujući 75-godišnjeg Tonija Čepmena, kome je dijagnostikovan melanom 2019. godine.

First personalised cancer vaccine cuts risk of disease returning in major trial https://t.co/4WFOpd8Zzq — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) October 23, 2026

Tumor mu je uklonjen iz grudi, ali se kasnije ispod ruke pojavila kvržica. Rečeno mu je da se rak vratio i da mu je potrebna druga operacija.

Zatim se dobrovoljno prijavio da učestvuje u studiji, ali, kao i svi ostali učesnici, još uvek ne zna da li je uz imunoterapiju primio eksperimentalnu vakcinu ili placebo.

- Ovo je izgledalo kao zaista dobar primer unapređenja nauke, kao i sticanja koristi za sebe, pa šta se tu gubi? - rekao je Toni.

Tri godine kasnije, sada ide na kontrole svakih šest meseci i još uvek nema rak.

Akcije proizvođača lekova MSD (poznatog kao Merck u SAD) i Moderna su skočile otkako su obe kompanije prvi put nagovestile uspeh vakcine tokom leta.

Ali investitori su rasprodali akcije u četvrtak nakon što su finansijski analitičari rekli da rezultati nisu bili baš tako jaki kao oni viđeni u ranijem, mnogo manjem ispitivanju.

Obe kompanije su saopštile da sada „sarađuju sa vlastima“, sugerišući da bi mogle da podnesu zahtev za odobrenje od regulatora lekova već sledeće godine.

Široko rasprostranjena upotreba NHS-a će takođe zavisiti od troškova, s obzirom na to da će svakom pojedinačnom pacijentu biti potrebna genetska analiza tumora i personalizovana vakcina.

A more than 40% risk reduction “would send many researchers over the Moon”. This personalised mRNA vaccine reduced the risk of skin cancer returning or the recipient dying by 42% https://t.co/Fz7yaxstFQ — nature (@Nature) October 23, 2026

Suđenje će se nastaviti kako bi se pacijenti koji su uključeni mogli pratiti – kako bi se videlo da li se rak vraća tokom vremena i da bi se procenilo da li im lek na kraju pomaže da žive duže.

Profesor Alan Melčer iz Instituta za istraživanje raka u Londonu, koji nije bio uključen u istraživanje, opisao je rezultate kao „veoma impresivne“.

- To je važan dokaz principa za ovu oblast, iako ne bi trebalo da preterujemo sa dokazima - rekao je.

- Ne možemo pretpostaviti iz jednog ispitivanja melanoma da će isti pristup funkcionisati kod svih vrsta raka, a duže praćenje će biti važno da bi se razumeo efekat na ukupno preživljavanje - dodao je.

Kompletni rezultati ispitivanja trebalo bi da budu predstavljeni na konferenciji o raku Evropskog društva za medicinsku onkologiju (ESMO) u Madridu u subotu.

Još uvek nisu objavljeni u recenziranom medicinskom časopisu, gde ih mogu ispitati nezavisni stručnjaci.

(BBC)