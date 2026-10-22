Heroj Pajola pohvalio ekipu posle završnice za infarkt u Večitom derbiju: "Ponovo smo pokazali veliki karakter"
ITALIJAN nije doveden da rešava utakmice, ali to je večeras učinio, trojkom u završnici produžetka je doneo pobedu Partizanu, ali nije slavu preuzeo na sebe, već je pre svega pohvalio tim nakon meča i pokazao svoju veličinu.
Za početak, Pajola je pohvalio karakter tima, ali i to da moraju biti konstantniji
- Veoma teška utakmica. Moramo da budemo konstantniji, na kraju je bilo izjednačeno, mučili smo se na preuzimanjima i jednostavno moramo biti bolji, ali na kraju ovaj tim ima veliki karakter i to smo ponovo pokazali - započeo je Pajola.
Odbrana pomogla kada je napad posustao
- Bilo je teško kad smo ispustili prednost, ali držali smo se zajedno, imali smo problema u napadu, nismo delili loptu dobru, ali smo pojačali odbranu i imali smo par dobrih reakcija koje su nam na kraju donele pobedu - dodao je Italijan.
O dešavanjima van terena.
- Kada ste na terenu, držite fokus na parket, nisam pratio dešavanja van terena, video sam da se nešto dešava, ali fokus je bio na meču i na kraju se sve završilo dobro, pobedom - zaključio je heroj pobede Partizana.
Preporučujemo
Karlik nakon pobede nad Zvezdom: "Neverovatno je biti deo nečega kao što je Derbi"
22. 10. 2026. u 23:21
Pajola heroj Partizana u meču protiv Zvezde! Evo kako je Italijan rešio večiti derbi (VIDEO)
22. 10. 2026. u 23:11 >> 23:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)