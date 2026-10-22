Heroj Pajola pohvalio ekipu posle završnice za infarkt u Večitom derbiju: "Ponovo smo pokazali veliki karakter"

ITALIJAN nije doveden da rešava utakmice, ali to je večeras učinio, trojkom u završnici produžetka je doneo pobedu Partizanu, ali nije slavu preuzeo na sebe, već je pre svega pohvalio tim nakon meča i pokazao svoju veličinu.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Za početak, Pajola je pohvalio karakter tima, ali i to da moraju biti konstantniji

- Veoma teška utakmica. Moramo da budemo konstantniji, na kraju je bilo izjednačeno, mučili smo se na preuzimanjima i jednostavno moramo biti bolji, ali na kraju ovaj tim ima veliki karakter i to smo ponovo pokazali - započeo je Pajola.

Odbrana pomogla kada je napad posustao

- Bilo je teško kad smo ispustili prednost, ali držali smo se zajedno, imali smo problema u napadu, nismo delili loptu dobru, ali smo pojačali odbranu i imali smo par dobrih reakcija koje su nam na kraju donele pobedu - dodao je Italijan.

O dešavanjima van terena.

- Kada ste na terenu, držite fokus na parket, nisam pratio dešavanja van terena, video sam da se nešto dešava, ali fokus je bio na meču i na kraju se sve završilo dobro, pobedom - zaključio je heroj pobede Partizana.