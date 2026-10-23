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„KRPA ZA PRANJE POSUĐA“! Francuski političar ismejao zastavu EU i pozvao Francusku na izlazak iz Unije (FOTO)

P. Đurđević

23. 10. 2026. u 14:00

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LIDER francuske stranke „Patriote“ i kandidat na predsedničkim izborima u Francuskoj 2027. godine Florijan Filipo nazvao je zastavu Evropske unije, koja je pala sa zgrade gradske uprave, krpom za pranje posuđa.

„КРПА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА“! Француски политичар исмејао заставу ЕУ и позвао Француску на излазак из Уније (ФОТО)

Foto: Printskrin/X/@Normande_Libre

- Zahvaljujući vetru, jedna krpa za pranje posuđa sa plavim uzorkom u obliku zvezda manje - napisao je Filipo na društvenoj mreži Iks, komentarišući objavu jednog korisnika.

Filipo je uz komentar pozvao na „slobodnu Francusku“ i izlazak zemlje iz Evropske unije.

(Sputnjik)

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