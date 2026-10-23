Društvo

OVO JE POSTALA FILOZOFIJA PATRIOTIZMA: Reči koje suštinski opisuju ljubavi prema otadžbini! (VIDEO)

В.Н.

23. 10. 2026. u 19:22

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REČI glumca, muzičara i reditelja Nikole Kolje Pejakovića postale su filozofija patriotizma, reči koje suštinski opisuju ljubav pprema otadžbini.

ОВО ЈЕ ПОСТАЛА ФИЛОЗОФИЈА ПАТРИОТИЗМА: Речи које суштински описују љубави према отаџбини! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Dobro poslušajte šta je Kolja govorio:

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