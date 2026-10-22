Karlik nakon pobede nad Zvezdom: "Neverovatno je biti deo nečega kao što je Derbi"

Nije krio oduševljenje nakon velike pobede u večitom derbiju MVP Partizana.

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Videlo se da mu je oduševljen, ali i da mu je laknulo nakon pobede.

- Veoma napeto... ne znam kako da opišem ovo, neverovatna utakmica, dva sjajna tima koja se bore za pobedu, neveorovatno je biti deo nečega ovakvog - započeo je Karlik

Istakao je veliku borbu, odlučnost i bitne poteze svojih saigrača u završnici meča.

- Pokazali smo veliku odlučnost, neke odluke nisu išle u našu korist, promašili smo par bitnih šuteva, ali smo istrpeli to. Veliki pozdrav za Pajolu koji je pogodio neverovatan šut na kraju, Kevarijusa za blokadu na kraju regularnog dela utakmice - dodao je Partizanov MVP.

Za kraj je dodao, da ceo tim veruje u njega i kako mu to mnogo znači kada treba da se rešavaju utakmice.

- Radio sam na svojoj igri preko leta, imam samopouzdanje, svi veruju u mene i to mi donosi tu veru u sebe - zaključio je Džons.