PRST U OKO HRVATIMA! Grme iz komšiluka, nakon ovog ništa više neće biti isto

Evropska fudbalska unija (UEFA) donela je drastičnu odluku i brutalno kaznila splitski Hajduk zbog incidenata na evropskoj sceni.

Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Klub sa Poljuda će narednu utakmicu četvrtog kola Konferencijske lige protiv belgijskog Sent Trojdena igrati pred potpuno praznim tribinama, a uz to će morati da plati i astronomsku novčanu kaznu od čak 96.000 evra!

Razlog za ovako radikalnu sankciju krovne organizacije evropskog fudbala jesu teški incidenti tokom utakmice prvog kola u kojoj je Hajduk na svom terenu savladao Ajaks sa 2:1.

Taj meč je bio prekinut na desetak minuta zbog masovne upotrebe pirotehničkih sredstava i haosa koji su izazvali domaći navijači. UEFA je Splićanima izrekla i uslovnu kaznu, što znači da bi svako sledeće divljanje na tribinama moglo trajno da izbaci klub iz Evrope.

Ono što je posebno privuklo pažnju regionalnih medija jeste reakcija samih pristalica Hajduka. Nakon što je obelodanjeno da na Poljudu neće biti publike za meč koji se u Splitu čekao godinama, na zvaničnim stranicama kluba usledila je lavina besnih komentara običnih navijača.

Suočeni sa činjenicom da su zbog šačice huligana ostali bez evropskog spektakla, navijači nisu birali reči, a meta im je bila Torcida:

"Sami sebi najveći neprijatelji. Ali, glavno da se uvek u drugima traži krivac."

"Niko nije veći od Hajduka, pa ni Torcida."

"Neka kaznu plate počinioci, šta je klub kriv?!"

"Ova kazna je polovina iznosa koji nam je bio potreban da otkupimo Šotičeka" – duhovito je primetio jedan od navijača, aludirajući na propušteno pojačanje.

Pored besa usmerenog ka izgrednicima, među navijačima vlada i velika neizvesnost oko kupljenih kompleta karata, jer uprava kluba još uvek nije izdala zvanično saopštenje o tome da li će i kako refundirati novac ljudima koji su pošteno platili da gledaju Hajduk u Evropi. Jedno je sigurno, u Splitu je umesto evropske euforije ponovo zavladalo vanredno stanje.