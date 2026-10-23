Ovo su svi čekali da čuju: Bajern se oglasio o Vensanu Kompaniju!
SVI u Bajernu bili su u panici kad je trener Vensan Kompani helikopterom odveden u bolnicu. Klub se oglasio i otkrio kakvo je stanje belgijskog stručnjaka.
Iz redova šampiona Nemačke su objasnili zbog čega je šef stručnog štaba završio u bolnici.
- Vensan Kompani je morao da potraži medicinsku pomoć u petak nakon što se srušio tokom treninga amaterskog tima FK Bajern. Trener prvog tima je posmatrao trening drugog tima. Kompani će biti podvrgnut detaljnom pregledu u bolnici i ostaće na medicinskoj nezi. Za sada će njegov trenerski štab voditi treninge i utakmice - piše u saopštenju Bajerna.
O svemu je govorio i sportski direktor kluba sa "Alijanc Aren", Maks Eberl.
- Zdravlje Vensana Kompanija nam je najveći prioritet. FK Bajern će učiniti sve da se brzo oporavi. Vini dobija svu neophodnu medicinsku negu i podršku, kao i svo vreme koje mu je potrebno. Njegov trenerski tim, u koji imamo potpuno poverenje, preuzeće njegove dužnosti. Svi mi u FK Bajern želimo Viniju brz oporavak - istakao je Eberl.
Bajern će prvu utakmicu bez Belgijanca na klupi odigrati u nedelju od 17.30 protiv Frajburga u gostima.
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