Fudbal

Ovo su svi čekali da čuju: Bajern se oglasio o Vensanu Kompaniju!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

23. 10. 2026. u 19:07

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SVI u Bajernu bili su u panici kad je trener Vensan Kompani helikopterom odveden u bolnicu. Klub se oglasio i otkrio kakvo je stanje belgijskog stručnjaka.

Ово су сви чекали да чују: Бајерн се огласио о Венсану Компанију!

FOTO: Tanjug/Lise Aserud/NTB Scanpix via AP

Iz redova šampiona Nemačke su objasnili zbog čega je šef stručnog štaba završio u bolnici.

- Vensan Kompani je morao da potraži medicinsku pomoć u petak nakon što se srušio tokom treninga amaterskog tima FK Bajern. Trener prvog tima je posmatrao trening drugog tima. Kompani će biti podvrgnut detaljnom pregledu u bolnici i ostaće na medicinskoj nezi. Za sada će njegov trenerski štab voditi treninge i utakmice - piše u saopštenju Bajerna.

O svemu je govorio i sportski direktor kluba sa "Alijanc Aren", Maks Eberl.

- Zdravlje Vensana Kompanija nam je najveći prioritet. FK Bajern će učiniti sve da se brzo oporavi. Vini dobija svu neophodnu medicinsku negu i podršku, kao i svo vreme koje mu je potrebno. Njegov trenerski tim, u koji imamo potpuno poverenje, preuzeće njegove dužnosti. Svi mi u FK Bajern želimo Viniju brz oporavak - istakao je Eberl.

Bajern će prvu utakmicu bez Belgijanca na klupi odigrati u nedelju od 17.30 protiv Frajburga u gostima.

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