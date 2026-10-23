Ovo su svi čekali da čuju: Bajern se oglasio o Vensanu Kompaniju!

SVI u Bajernu bili su u panici kad je trener Vensan Kompani helikopterom odveden u bolnicu. Klub se oglasio i otkrio kakvo je stanje belgijskog stručnjaka.

FOTO: Tanjug/Lise Aserud/NTB Scanpix via AP

Iz redova šampiona Nemačke su objasnili zbog čega je šef stručnog štaba završio u bolnici.

- Vensan Kompani je morao da potraži medicinsku pomoć u petak nakon što se srušio tokom treninga amaterskog tima FK Bajern. Trener prvog tima je posmatrao trening drugog tima. Kompani će biti podvrgnut detaljnom pregledu u bolnici i ostaće na medicinskoj nezi. Za sada će njegov trenerski štab voditi treninge i utakmice - piše u saopštenju Bajerna.

O svemu je govorio i sportski direktor kluba sa "Alijanc Aren", Maks Eberl.

- Zdravlje Vensana Kompanija nam je najveći prioritet. FK Bajern će učiniti sve da se brzo oporavi. Vini dobija svu neophodnu medicinsku negu i podršku, kao i svo vreme koje mu je potrebno. Njegov trenerski tim, u koji imamo potpuno poverenje, preuzeće njegove dužnosti. Svi mi u FK Bajern želimo Viniju brz oporavak - istakao je Eberl.

Max Eberl, Sportvorstand: „Die Gesundheit von Vincent Kompany hat für uns höchste Priorität. Wir werden beim FC Bayern alles tun, damit er sich schnell erholt. Vinnie erhält alle notwendige medizinische Betreuung und Unterstützung und alle Zeit, die er benötigt. Sein Trainerteam, dem wir voll und ganz vertrauen, übernimmt seine Aufgaben. Wir alle beim FC Bayern wünschen Vinnie eine schnelle Genesung.“ — FC Bayern München (@FCBayern) October 23, 2026

Bajern će prvu utakmicu bez Belgijanca na klupi odigrati u nedelju od 17.30 protiv Frajburga u gostima.

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