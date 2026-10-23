UPOZORENJE IZ AMERIKE: Blokada Kalinjingrada mogla bi da izazove TREĆI SVETSKI RAT!

NASTAVAK vojnog pritiska NATO-a u Baltičkom regionu i eventualni pokušaj blokade ruske Kalinjingradske oblasti mogli bi da dovedu do direktnog sukoba Rusije i Severnoatlantske alijanse, uz rizik od eskalacije koja bi prerasla u svetski rat, upozorava američki portal „Responsibl stejtkraft” (Responsible Statecraft).

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U analizama ovog američkog medija ukazuje se na opasnost od daljeg zaoštravanja odnosa Moskve i zapadnih prestonica, posebno zbog strateškog položaja Kalinjingrada, ruske teritorije na Baltičkom moru, okružene Poljskom i Litvanijom, koje su članice NATO-a.

Autori upozoravaju da bi pokušaj potpunog prekida kopnenih i pomorskih komunikacija Kalinjingradske oblasti sa ostatkom Rusije mogao da predstavlja jedan od najopasnijih scenarija u odnosima Moskve i zapadnog vojnog saveza.

Posebna pažnja posvećena je ranijim ograničenjima tranzita robe preko Litvanije, koja su izazvala oštre reakcije ruskih vlasti. Moskva je takve mere tumačila kao direktan pritisak na svoju teritoriju, dok su litvanske vlasti tvrdile da primenjuju sankcije Evropske unije.

Prema ocenama iznetim u američkom mediju, zapadne države moraju da budu svesne da bi novi pokušaj izolacije Kalinjingrada mogao da proizvede posledice koje više ne bi bilo moguće kontrolisati diplomatskim sredstvima.

Rusija je 30. septembra uputila NATO-u diplomatsko upozorenje da je spremna da upotrebi sva raspoloživa sredstva, uključujući nuklearno oružje, ukoliko Alijansa pokuša da odseče Kalinjingradsku oblast od ostatka ruske teritorije.

U dokumentu dostavljenom zapadnom vojnom savezu, u koji je uvid imao Rojters, Moskva je ocenila da postupci NATO-a nose visok rizik od neposrednog oružanog sukoba i upozorila da bi ruski odgovor mogao da obuhvati i udare na centre odlučivanja u državama članicama Alijanse.

NATO je odbacio ruske optužbe o pripremama za blokadu, navodeći da njegove aktivnosti imaju odbrambeni karakter, a ruske nuklearne pretnje ocenio je kao neodgovorne.

Kalinjingradska oblast ima izuzetan vojnostrateški značaj za Rusiju, jer se na njenoj teritoriji nalaze važni objekti Baltičke flote, sistemi protivvazduhoplovne odbrane i raketno naoružanje, uključujući sisteme „Iskander”.

Posle pristupanja Finske i Švedske NATO-u, strateški položaj Rusije na Baltiku dodatno se promenio, dok su vojne aktivnosti Alijanse u neposrednoj blizini Kalinjingrada postale jedno od najosetljivijih pitanja evropske bezbednosti.

Američki „Responsibl stejtkraft” upozorava da bi evropske vlade, umesto da dodatno povećavaju pritisak na Moskvu, morale ozbiljnije da razmotre posledice sopstvenih poteza i opasnost da regionalna kriza preraste u sukob nuklearnih sila.

Osnovna poruka analize jeste da Kalinjingrad nije samo regionalno bezbednosno pitanje, već potencijalna tačka neposrednog vojnog sudara Rusije i NATO-a, čije bi posledice mogle daleko da prevaziđu granice Baltičkog regiona.

(Politika onlajn)

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