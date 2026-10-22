Penjaroja ponosan na tim posle velike pobede nad Zvezdom: "Verovali smo u sebe i zasluženo slavili"
Partizanov trener je na pres konferenciji pohvalio svoj tim, istakao da je Karlik vođa, ali ne i jedini bitan igrač tima, pričao o bakljadi, onome što predstoji...
Komentar o utakmici?
- Derbi je derbi, dobri momenti, loši momenti, veoma emotivna utakmica. Mislim da smo zaslužili pobedu, ali Zvezda je odlično igrala u četvrtoj četvrtini i iskoristila naše probleme u napadu. Promašivali smo dosta, umorili smo se, ali navijači su nam pomogli i ponosan sam na igrače koji su verovali u sebe, ostali mirni i ostvarili pobedu.
Komentar o suđenju?
- Nemam ga, ne želim da pričam o suđenju.
Šta se dešava sa napadom Partizana kada Karlik nije na parketu, zašto se toliko mučite?
- Jasno je da je Karlik veoma važan za nas, ali samo sa njim se ne mogu pobeđivati utakmice. Drugi igrači su danas igrali dosta dobro, jasno je da ćemo napredovati i kako iskustvo bude dolazilo bićemo bolji. Ponovo smo loše šutirati, to moramo popraviti, ali i pored toga pogodili smo dve poslednje trojke što je za pohvalu. Karlik je svakako bitan, ali svi su dali doprinos, Žofri je igrao četir dobra minuta, Stivens dvadeset, Pajolu nisu poremetila promašena slobodna, Hejs je igrao sjajnu u odbrani...
Igrali ste sa tri beka u završnici?
- Morali smo tako, Lamar je dobio petu ličnu grešku, neki su imali četiri, ostali su mi samo bekovi. Ja volim da igram sa dosta bekova, da kontrolišemo igru, ali to će se promeniti kada budem imao čitav sastav na raspolaganju.
Kako pripremate igrače za ovakvu utakmicu, dosta je drugačije od onoga što ste viđali u Španiji?
- Ovo je za strance veliko iskustvo, da odigraju ovakvu utakmicu, ovo je nešto posebno, nema nigde drugde. Nisam fan baklji u hali, ali naši navijači su bili sjajni i naši debitanti su sigurno uživali u utakmici.
O novim pojačanjima i predstojećem meču sa Spartakom
- Ovo nije trenutak da govorim o njima, moji momci su ostvarili bitnu pobedu, fokusiran sam na to. Predstoji nam Spartak, malo odmora, biće teška utakmica i moramo odigrati dobro ako želimo da pobedimo - zaključio je Penjaroja.
Preporučujemo
Karlik nakon pobede nad Zvezdom: "Neverovatno je biti deo nečega kao što je derbi"
22. 10. 2026. u 23:21
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)