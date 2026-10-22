Penjaroja ponosan na tim posle velike pobede nad Zvezdom: "Verovali smo u sebe i zasluženo slavili"

Partizanov trener je na pres konferenciji pohvalio svoj tim, istakao da je Karlik vođa, ali ne i jedini bitan igrač tima, pričao o bakljadi, onome što predstoji...

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Komentar o utakmici?

- Derbi je derbi, dobri momenti, loši momenti, veoma emotivna utakmica. Mislim da smo zaslužili pobedu, ali Zvezda je odlično igrala u četvrtoj četvrtini i iskoristila naše probleme u napadu. Promašivali smo dosta, umorili smo se, ali navijači su nam pomogli i ponosan sam na igrače koji su verovali u sebe, ostali mirni i ostvarili pobedu.

Komentar o suđenju?

- Nemam ga, ne želim da pričam o suđenju.

Šta se dešava sa napadom Partizana kada Karlik nije na parketu, zašto se toliko mučite?

- Jasno je da je Karlik veoma važan za nas, ali samo sa njim se ne mogu pobeđivati utakmice. Drugi igrači su danas igrali dosta dobro, jasno je da ćemo napredovati i kako iskustvo bude dolazilo bićemo bolji. Ponovo smo loše šutirati, to moramo popraviti, ali i pored toga pogodili smo dve poslednje trojke što je za pohvalu. Karlik je svakako bitan, ali svi su dali doprinos, Žofri je igrao četir dobra minuta, Stivens dvadeset, Pajolu nisu poremetila promašena slobodna, Hejs je igrao sjajnu u odbrani...

Igrali ste sa tri beka u završnici?

- Morali smo tako, Lamar je dobio petu ličnu grešku, neki su imali četiri, ostali su mi samo bekovi. Ja volim da igram sa dosta bekova, da kontrolišemo igru, ali to će se promeniti kada budem imao čitav sastav na raspolaganju.

Kako pripremate igrače za ovakvu utakmicu, dosta je drugačije od onoga što ste viđali u Španiji?

- Ovo je za strance veliko iskustvo, da odigraju ovakvu utakmicu, ovo je nešto posebno, nema nigde drugde. Nisam fan baklji u hali, ali naši navijači su bili sjajni i naši debitanti su sigurno uživali u utakmici.

O novim pojačanjima i predstojećem meču sa Spartakom

- Ovo nije trenutak da govorim o njima, moji momci su ostvarili bitnu pobedu, fokusiran sam na to. Predstoji nam Spartak, malo odmora, biće teška utakmica i moramo odigrati dobro ako želimo da pobedimo - zaključio je Penjaroja.