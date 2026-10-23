TRAMP UPRAVO SAHRANJUJE UKRAJINU: Naredio Masku da im ukine pristup Starlinku - Poslednji ekser u mrtvački sanduk

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je vlasnik kompanije SpesEks Ilon Mask vratio Ukrajini pristup sistemu "Starlink", ali je odbio da odgovori na pitanja novinara da li je sa njim razgovarao o toj temi, preneo je Rojters.

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Prethodno je list “Volstrit džurnal”, pozivajući se na američke zvaničnike, preneo da je Tramp pozvao Ilona Maska i zatražio od njega da ukine ograničenja na upotrebu sistema “Starlink” u Ukrajini. Prema navodima američkih i ukrajinskih zvaničnika koje citira ovaj list, sistem “Starlink” je danas, nedugo nakon razgovora Trampa i Maska, počeo da funkcioniše normalnije.

Predsednik Vladimir Zelenski izjavio je ranije danas da brzina “Starlinka” u Ukrajini nije vraćena na pređašnji nivo, dodajući da se nada razgovoru sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom u narednim danima.

Rubio je u sredu izjavio da odluke o pristupu Ukrajine “Starlinku” zavise od matične kompanije “Spejs eks” i njenog izvršnog direktora Maska, a ne od Bele kuće.

Ukrajina koristi “Starlink” za komunikaciju na bojnom polju i upravljanje dronovima. Ograničavanje ove satelitske usluge otežalo je izvođenje napada i misija protivvazdušne odbrane pomoću dronova usmerenih protiv Rusije.

(Tanjug)