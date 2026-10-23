LALATOVIĆ OPET U NIŠU: Bivši trener Radničkog dočekan ovacijama sa tribina "Čaira" (VIDEO)
TEMPERAMENTNI stručnjak se vratio u Niš.
Nenad Lalatović je nedavno po drugi put seo na klupu Novog Pazara. Sa klubom je stigao na "Čair", mesto na kome je dva puta radio kao trener.
On je dočekan ovacijama sa tribina, a ujedno je iskoristio priliku da se pozdravi sa trenernom Radničkog Nikolom Drinčićem.
Podsetimo, temperamentni stručnjak je na klupi Nišlije sedeo u sezoni 2018/19 i 2022/23.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
TUGA: Preminuo Miroslav Prelević, bivši košarkaš Crvene zvezde
23. 10. 2026. u 16:28
Izdaja o kojoj bruji region! Reprezentativac Srbije oblači dres Bosne i Hercegovine
23. 10. 2026. u 05:51 >> 07:09
Rafael Nadal progovorio o paklu kroz koji je prolazio
23. 10. 2026. u 14:49
Trener Denvera poslao oštru poruku nakon košmarne noći Nikole Jokića u NBA
23. 10. 2026. u 10:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)