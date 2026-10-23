Fudbal

LALATOVIĆ OPET U NIŠU: Bivši trener Radničkog dočekan ovacijama sa tribina "Čaira" (VIDEO)

А. Илић

23. 10. 2026. u 18:50

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TEMPERAMENTNI stručnjak se vratio u Niš.

ЛАЛАТОВИЋ ОПЕТ У НИШУ: Бивши тренер Радничког дочекан овацијама са трибина Чаира (ВИДЕО)

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Nenad Lalatović je nedavno po drugi put seo na klupu Novog Pazara. Sa klubom je stigao na "Čair", mesto na kome je dva puta radio kao trener.

On je dočekan ovacijama sa tribina, a ujedno je iskoristio priliku da se pozdravi sa trenernom Radničkog Nikolom Drinčićem.

Podsetimo, temperamentni stručnjak je na klupi Nišlije sedeo u sezoni 2018/19 i 2022/23.

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