NAJNOVIJE ISTRAŽIVANJE IPSOSA: Vučić i "Ujedinjena Srbija" na 47.4 - ubedljivo prvi
IPSOS Strategic Marketing objavio je rezultate najnovijeg istraživanja o potencijalnim rezultatima parlamentarnih izbora koji se održavaju u nedelju u Srbiji.
Kako su naveli iz ove agencije, istraživanje opredeljenja birača je sprovedeno na uzorku veličine 3624 ispitanika, u periodu od 20. do 22. oktobra 2026. godine. Uzorak je reprezentativan za punoletnu populaciju Srbije bez Kosova i Metohije. U anketu nisu uključeni građani sa pravom glasa koji žive na Kosovu i Metohiji, kao ni oni koji žive u inostranstvu.
Prikupljanje podataka obavljeno je kombinovanjem telefonske ankete (fiksni i mobilni telefoni), sprovedene metodom slučajnog uzorka i online ankete, sprovedene na uzorku ispitanika iz Ipsosovog online panela. Telefonske ankete čine 90% uzorka, a online ankete 10%. Rezultati ankete odnose se na građane sa pravom glasa prisutne u Srbiji bez Kosova i Metohije i bez dijaspore.
Procenat izlaznosti računat je na celom uzorku, dok je procenat glasova izbornih lista na parlamentarnim izborima računat u odnosu na opredeljene, odnosno one koji su u anketi rekli za koga će glasati. U procenu su uračunati i nevažeći listići, za koje je Ipsos, na osnovu rezultata prethodnih izbora, pretpostavio da će ih biti 2.5%.
Kako pokazuju rezultati istraživanja, lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" ubedljivo je prva sa 47.4%.
Pogledajte sve rezultate ostalih učesnika u izbornoj trci:
Prema anketi, očekivana izlaznost iznosi 64.7%, odnosno očekuje se da bude u intervalu od 62.9% do 66.5% u odnosu na broj upisanih birača, kada se uzme u obzir uzoračka greška.
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