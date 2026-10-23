ARAKČI KRITIKOVAO MAKRONA: Usaglasite svoje izjave
IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči javno je danas osporio stavove francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji su se, kako je naveo, menjali kada je reč o iranskom miroljubivom nuklearnom programu i Zajedničkom sveobuhvatnom planu delovanja (JCPOA) iz 2015. godine.
- Usaglasite svoje izjave - poručio je on Makronu u objavi na platformi X.
Arakči je podsetio na čvrst stav koji je Makron zauzeo pred američkim Kongresom 2018. godine, neposredno pre nego što je tadašnji predsednik Donald Tramp povukao Sjedinjene Američke Države iz nuklearnog sporazuma, prenela je danas iranska Pres TV.
Kako je naveo šef iranske diplomatije, Makron je tada izjavio da Francuska neće napustiti JCPOA, jer je potpisala taj plan.
Arakči je dodao da Makron, međutim, danas tvrdi da se uvek protivio “bilo kakvom obliku nuklearnih aktivnosti” u Iranu.
Ovaj stav Arakči je okarakterisao kao nedosledan u odnosu na ranija javna obećanja francuskog lidera.
Ove izjave dolaze u trenutku kada Iran brani svoje pravo na korišćenje nuklearne energije u miroljubive svrhe.
(Tanjug)
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