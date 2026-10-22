KARAMBOL U TIRANI: Tuča poslanika i otimanje mikrofona, hiljadu policajaca opkolili parlament (VIDEO)

OKO 1.000 pripadnika policije, dva vodena topa i članovi Snaga za brzu intervenciju (FNSH) nalaze se ispred zgrade albanskog Parlamenta u Tirani uoči današnjeg studentskog protesta.

Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Najavljeno je da će Parlament te zemlje danas održati plenarnu sednicu, koja bi trebalo da počne u 10 sati, a ispred zgrade Parlamenta najavljeno je i održavanje protesta mladih koji poslednjih 10 dana organizuju demonstracije, preneli su albanski mediji.

Premijer Albanije, Edi Rama objavio je jutros video snimak na društvenim mrežama u kome je ponovio poziv na dijalog sa demonstrantima.

Tokom jučerašnjih nemira u Tirani, demonstranti su bacili više Molotovljevih koktela u pravcu kabineta premijera, kao i u pravcu kordona policije koji je štitio tu zgradu.

Amid violent protests in #Albania, opposition and ruling majority MPs physically clashed in Parliament this Thursday. #Protest https://t.co/uIHtHYi6K1 — Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) October 22, 2026

Molotovljevi kokteli su izazvali omanji požar, koji je dežurna vatrogasna ekipa brzo ugasila.

Vodeni topovi su bili u pripravnosti, ali nisu reagovali, niti su policajci uputili bilo kakav poziv demonstrantima.

Demonstracije su završene nakon nekoliko sati maršom ka Trgu Skenderbega.

U Albaniji su se prethodnih devet dana održavali protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera, Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.

Përplasje fizike mes deputetëve Hoxha dhe Kreka në Parlament https://t.co/TdkQAPxTlP — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) October 22, 2026

Prva plenarna sednica albanskog parlamenta održana danas nakon dvonedeljne pauze protekla je u napetoj atmosferi, uz prekidanje govornika, sukobe poslanika, podizanje stolica na stolove i usvajanje zakonskih predloga tokom protesta opozicije, prenose albanski mediji.

Za samo 30 minuta, sednica je od političkih izlaganja prerasla u međusobne optužbe, prekidanje mikrofona i fizičke obračune, dok su poslanici vladajućih socijalista podizanjem zelenih kartona glasali o predloženim zakonima, uprkos protestima poslanika Demokratske partije, navode albanski mediji.

Tenzije su počele obraćanjem poslanika Demokratske partije, Belinda Keljičija, koji je, u ime opozicione poslaničke grupe, zatražio ostavku premijera Edija Rame, formiranje prelazne vlade i samoraspuštanje parlamenta.

Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Pozivajući se na studentske proteste koji traju deset dana, Keljiči je optužio vladu za policijsko nasilje nad mladima i vršenje pritiska na njihove porodice.

- Ne može biti parlamentarnog normalnog funkcionisanja u uslovima duboke političke i društvene krize - izjavio je Keljiči, ističući da opozicija podržava zahteve za vanredne izbore.

Sukob je eskalirao kada je šef poslaničke grupe Socijalističke partije, Taulant Bala, uzeo reč kako bi odbranio postupanje državne policije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Boris Grdanoski)

- Nijedna izjava ne opravdava nasilje. Policija obavlja svoju dužnost u skladu sa svojim ovlašćenjima - rekao je Bala, pre nego što mu je poslanik Demokratske partije, Flamur Noka, prekinuo obraćanje iščupavši mikrofon.

Nakon ovog incidenta, vladajući socijalisti odlučili su da prekinu raspravu i direktno pređu na glasanje o zakonskim predlozima koji su bili na dnevnom redu.

Poslanici Demokratske partije blokirali su potom govornicu, postavili stolice na svoje stolove i bacali glasačke kartone prema predsedniku parlamenta, Niku Pelešiju.

Haos u sali pratili su i fizički sukobi, uključujući incident između poslanika Demokratske partije, Fidela Kreke i socijalističkog poslanika, Ervina Hodže.

Na snimcima sa sednice, vide se poslanici i pripadnici parlamentarnog obezbeđenja okupljeni između poslaničkih klupa, koji su intervenisali kako bi razdvojili sukobljene strane.

"Ndeshje" në Parlament! Shalsi "lufton" me T-shirt me deputetët e PD-së https://t.co/RIrEjgz5m0 — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) October 22, 2026

Uprkos blokiranoj govornici i nefunkcionalnom elektronskom sistemu za glasanje, socijalisti su nastavili proceduru podizanjem zelenih kartona za usvajanje zakonskih predloga.

Na dnevnom redu, između ostalog, bili su predlozi izmena zakona o platnim uslugama, finansiranju saobraćaja, autorskim pravima i geografskim oznakama za zanatske i industrijske proizvode.

(Blic)

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