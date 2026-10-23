RUSI PONAVLJAJU OPERACIJU "POTOK": Taktika daje rezultate, Ukrajinci ne mogu ništa! (VIDEO)
KAKO navodi „Volstrit žurnal”, ruske snage u oblasti Kupjanska ponovo su primenile oprobanu taktiku – neprimetno kretanje kroz cevovode.
Američki novinari ističu da se ruske trupe kreću kilometrima kroz ove cevovode, dospevajući u pozadinu ukrajinskih snaga, odakle zatim lansiraju bespilotne letelice.
Reč je o starim cevovodima iz sovjetskog doba koji se nalaze u blizini grada.
Kao odgovor na to, ukrajinske snage su pokušale da artiljerijom i avijacijom gađaju izlaze iz ovih cevi, ali bez uspeha.
Zbog toga se borbe sada povremeno prenose direktno u ove podzemne prolaze, koji su značajno prošireni.
Neprijatelj tvrdi da su naše snage pod zemljom uspostavile potpuno opremljene položaje, sa mitraljezima, barikadama od vreća s peskom, pa čak i prostorijama za boravak ljudstva.
Na kraju članka, novinari navode da ruska vojska navodno već sprovodi obuku specijalnih jedinica za vođenje borbi pod zemljom.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
UŽASNA KAZNA OD RUKE SVOJIH: Militant koji je napao Rusiju doživeo stravičnu odmazdu
23. 10. 2026. u 14:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)