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RUSI PONAVLJAJU OPERACIJU "POTOK": Taktika daje rezultate, Ukrajinci ne mogu ništa! (VIDEO)

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23. 10. 2026. u 13:41

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KAKO navodi „Volstrit žurnal”, ruske snage u oblasti Kupjanska ponovo su primenile oprobanu taktiku – neprimetno kretanje kroz cevovode.

РУСИ ПОНАВЉАЈУ ОПЕРАЦИЈУ ПОТОК: Тактика даје резултате, Украјинци не могу ништа! (ВИДЕО)

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Američki novinari ističu da se ruske trupe kreću kilometrima kroz ove cevovode, dospevajući u pozadinu ukrajinskih snaga, odakle zatim lansiraju bespilotne letelice.

Reč je o starim cevovodima iz sovjetskog doba koji se nalaze u blizini grada.

Kao odgovor na to, ukrajinske snage su pokušale da artiljerijom i avijacijom gađaju izlaze iz ovih cevi, ali bez uspeha.

Zbog toga se borbe sada povremeno prenose direktno u ove podzemne prolaze, koji su značajno prošireni.

Neprijatelj tvrdi da su naše snage pod zemljom uspostavile potpuno opremljene položaje, sa mitraljezima, barikadama od vreća s peskom, pa čak i prostorijama za boravak ljudstva.

Na kraju članka, novinari navode da ruska vojska navodno već sprovodi obuku specijalnih jedinica za vođenje borbi pod zemljom.

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