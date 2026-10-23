KAKO navodi „Volstrit žurnal”, ruske snage u oblasti Kupjanska ponovo su primenile oprobanu taktiku – neprimetno kretanje kroz cevovode.

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Američki novinari ističu da se ruske trupe kreću kilometrima kroz ove cevovode, dospevajući u pozadinu ukrajinskih snaga, odakle zatim lansiraju bespilotne letelice.

RT wartranslated "Near Kupyansk in the Kharkiv region, the Armed Forces of Ukraine and Russian troops engaged in combat inside Soviet-era pipelines at distances as close as 4 meters from each other. https://t.co/CtsffawgsK" — GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) October 22, 2026

Reč je o starim cevovodima iz sovjetskog doba koji se nalaze u blizini grada.

Kao odgovor na to, ukrajinske snage su pokušale da artiljerijom i avijacijom gađaju izlaze iz ovih cevi, ali bez uspeha.

🇺🇦 🇷🇺 UKR and RUS soldiers are fighting in gas pipelines under Kupyansk, with machine guns and gas masks. RUS forces have been crawling miles through Soviet-era pipes to climb up behind UKR lines, launch drones and crawl back underground. Credit Mr Nawfal https://t.co/ofXOIT4EZm — Guido Arnhold (@GuidoArnhold) October 23, 2026

Zbog toga se borbe sada povremeno prenose direktno u ove podzemne prolaze, koji su značajno prošireni.

Neprijatelj tvrdi da su naše snage pod zemljom uspostavile potpuno opremljene položaje, sa mitraljezima, barikadama od vreća s peskom, pa čak i prostorijama za boravak ljudstva.

Na kraju članka, novinari navode da ruska vojska navodno već sprovodi obuku specijalnih jedinica za vođenje borbi pod zemljom.

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