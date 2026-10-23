Svet

HAOS TOKOM SELIDBE U PENTAGONU: Novi tim optužen za uništavanje predmeta neprocenjive vrednosti (FOTO)

В.Н.

23. 10. 2026. u 19:14

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SARADNICI američkog ministra odbrane, Pita Hegesta, ispustili su i oštetili istorijski globus koji je koristio tokom Drugog svetskog rata, legendarni general Dvajt D. Ajzenhauer.

ХАОС ТОКОМ СЕЛИДБЕ У ПЕНТАГОНУ: Нови тим оптужен за уништавање предмета непроцењиве вредности (ФОТО)

Foto: Depositphotos/icholakov01

Prema informacijama lokalnih medija, saradnici su ovaj vredan istorijski predmet ispustili dok su pokušavali da ga premeste u zvaničnu kancelariju, prema izričitom zahtevu ministra Hegesta. 

Globus se nalazio u jednoj od kancelarija visokih oficira američke vojske u Pentagonu.

Zvaničnici su tokom prenošenja, napravili rupu na donjem delu globusa i time oštetili još jedan deo, saopštili su zvaničnici.

Zvaničnik Pentagona potvrdio je da se incident dogodio, ali je izjavio da je globus bio replika.

- Došlo je do nezgode dok su zaposleni premeštali repliku Ajzenhauerovog globusa u okviru njegovog preseljenja. Nezgode se dešavaju, zahvalni smo što niko nije povređen, a globus se popravlja - izjavio je zvaničnik Pentagona.

Dragoceni globus je izuzetno bio značajan po tome što je general Ajzenhauer tokom Drugog svetskog rata, zelenom olovkom ili markerom beležio i označavao strateška područja u Evropi. 

Ajzenhauer je tokom Drugog svetskog rata bio vrhovni komandant savezničkih ekspedicionih snaga i imao je konačnu odgovornost za donošenje ključnih odluka, poput iskrcavanja u Normandiji 6. juna 1944. godine.

Dao je konačno odobrenje za iskrcavanje, deo operacije Overlord, koja je dovela do oslobođenja Zapadne Evrope i kraja Adolfa Hitlera i nacističke Nemačke.

Ajzenhauer je izabran za 34. predsednika u novembru 1952. godine, a zakletvu je položio sledećeg januara.

Globus je bio ogroman, visok oko 1,2 metra, sa prečnikom od približno jednog metra. 

Zanimljivo je to da je specijalizovana kompanija za transport umetnina, još krajem 2022. godine, izradila precizna rešenja za bezbedno pakovanje i zaštitni sanduk kao bi se on očuvao, ali je do incidenta ipak došlo tokom nespretnog rukovođenja unutar administracije. 

Kako lokalni mediji prenose, na osnovu informacija dobijenih od trojice zvaničnika i fotografije, potvrdio da ipak nije reč o replici kako je saopštio zvaničnik Pentagona, već o originalnom globusu koji je koristio Ajzenhauer.

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