RUSI UDARILI NA NATO - UKRAJINA GORI KAO ŠIBICA: Moskva više nema strpljenja, evo šta je sravnjeno sa zemljom
RUSKA vojska izvela je udare na energetske objekte koji obezbeđuju rad ukrajinskih preduzeća vojno-industrijskog kompleksa i logističkih centara, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Usled udara pogođene su elektropodstanica PS-330 „Novokijevska“ u naselju Hotov u Kijevskoj oblasti i elektropodstanica PS-330 „Žitomirska“ u gradu Žitomiru - navodi se u saopštenju.
Osim toga, pogođena su i dva broda koja su u luke Odesa i Černomorsk dopremala teret za Oružane snage Ukrajine.
Kao odgovor na napade protivničke strane, ruske oružane snage gađaju centre za donošenje odluka, preduzeća i skladišta koja ukrajinska vojska koristi u saradnji sa stručnjacima NATO-a.
Ruske snage koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, za koje rusko Ministarstvo odbrane navodi da može da uništi bilo koji cilj na teritoriji Ukrajine.
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