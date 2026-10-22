Svet

RUSI UDARILI NA NATO - UKRAJINA GORI KAO ŠIBICA: Moskva više nema strpljenja, evo šta je sravnjeno sa zemljom

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

22. 10. 2026. u 21:35

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RUSKA vojska izvela je udare na energetske objekte koji obezbeđuju rad ukrajinskih preduzeća vojno-industrijskog kompleksa i logističkih centara, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

РУСИ УДАРИЛИ НА НАТО - УКРАЈИНА ГОРИ КАО ШИБИЦА: Москва више нема стрпљења, ево шта је сравњено са земљом

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

 - Usled udara pogođene su elektropodstanica PS-330 „Novokijevska“ u naselju Hotov u Kijevskoj oblasti i elektropodstanica PS-330 „Žitomirska“ u gradu Žitomiru - navodi se u saopštenju.

Osim toga, pogođena su i dva broda koja su u luke Odesa i Černomorsk dopremala teret za Oružane snage Ukrajine.

Kao odgovor na napade protivničke strane, ruske oružane snage gađaju centre za donošenje odluka, preduzeća i skladišta koja ukrajinska vojska koristi u saradnji sa stručnjacima NATO-a.

Ruske snage koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, za koje rusko Ministarstvo odbrane navodi da može da uništi bilo koji cilj na teritoriji Ukrajine.

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