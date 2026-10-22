BELA BAJADERA: Sa plazmom i belom čokoladom
Ako volite kremaste kolače koji se lako pripremaju, a izgledaju kao da su iz najbolje poslastičarnice, ova bela bajadera će vas oduševiti!
Sastojci
- 300 gr šećera
- 100 ml vode
- 250 gr putera
- 300 gr mleka u prahu
- 200 gr plazma keksa
Za glazuru:
- 200 gr bele čokolade
- 5 kašika ulja
Priprema
U šerpu sipajte šećer i vodu, pa zagrevajte dok ne provri. Kuvajte još nekoliko minuta.
Dodajte puter sobne temperature i mešajte dok se potpuno ne otopi. Sklonite šerpu sa ringle, dodajte mleko u prahu i mutite mikserom dok ne dobijete gustu, ujednačenu smesu.
Plazma keks izlomite na manje komade, dodajte u smesu i dobro promešajte da se sve sjedini.
Smesu rasporedite u manji četvrtasti kalup obložen papirom za pečenje. Poravnajte površinu i ostavite da se prohladi. Belu čokoladu otopite na pari sa uljem, pa ravnomerno prelijte preko kolača.
Ostavite u frižideru nekoliko sati, dok se kolač potpuno ne stegne, a zatim ga isecite na štanglice.
Prijatno!
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