BELA BAJADERA: Sa plazmom i belom čokoladom

Ako volite kremaste kolače koji se lako pripremaju, a izgledaju kao da su iz najbolje poslastičarnice, ova bela bajadera će vas oduševiti!

FOTO: Novosti

Sastojci

300 gr šećera

100 ml vode

250 gr putera

300 gr mleka u prahu

200 gr plazma keksa

Za glazuru:

200 gr bele čokolade

5 kašika ulja

Priprema

U šerpu sipajte šećer i vodu, pa zagrevajte dok ne provri. Kuvajte još nekoliko minuta.

Dodajte puter sobne temperature i mešajte dok se potpuno ne otopi. Sklonite šerpu sa ringle, dodajte mleko u prahu i mutite mikserom dok ne dobijete gustu, ujednačenu smesu.

Plazma keks izlomite na manje komade, dodajte u smesu i dobro promešajte da se sve sjedini.

Smesu rasporedite u manji četvrtasti kalup obložen papirom za pečenje. Poravnajte površinu i ostavite da se prohladi. Belu čokoladu otopite na pari sa uljem, pa ravnomerno prelijte preko kolača.

Ostavite u frižideru nekoliko sati, dok se kolač potpuno ne stegne, a zatim ga isecite na štanglice.

Prijatno!