Svet

ZELENSKI POTVRDIO: Pregovarači Ukrajine, Rusije i SAD sastaju se u Abu Dabiju početkom novembra

V.N.

23. 10. 2026. u 19:15

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PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država dogovorili sastanak na tehničkom nivou u prvoj polovini novembra u Abu Dabiju, izrazivši nadu da će nakon toga uslediti sastanak lidera tri zemlje.

ЗЕЛЕНСКИ ПОТВРДИО: Преговарачи Украјине, Русије и САД састају се у Абу Дабију почетком новембра

foto: Tanjug (Lise Åserud/NTB Scanpix via AP)

Zelenski je rekao da je danas razgovarao sa američkim izaslanicima Džaredom Kušnerom i Stivom Vitkofom, nakon njihovog sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom početkom ove nedelje, prenosi Rojters. On je naveo da bi svaki mirovni sporazum morao da obuhvati snažne bezbednosne garancije za Ukrajinu i finansiranje ukrajinske vojske u narednih 10 godina.

"Plan je da se sastanak održi u prvoj polovini novembra i naravno, što pre", rekao je Zelenski putem video-linka na skupu vašingtonskog Instituta Hadson.

Prema njegovim rečima, mnogo toga će zavisiti od Rusije, uz napomenu da se sličan sastanak, koji je trebalo da bude održan ovog meseca, nije dogodio. Zelenski je istakao značaj nastavka diplomatskih napora usmerenih na postizanje prekida vatre i okončanje rata, koji je sada ušao u petu godinu i dodao da bi i Evropa trebalo da bude uključena u pregovore.

Predsednik Ukrajine je ocenio da je od ključnog značaja da nakon tehničkih razgovora usledi sastanak lidera Ukrajine, Rusije i SAD. Zelenski je rekao i da ukrajinska vojska i dalje ima problema sa pristupom komunikacionim sistemima "Starlink", uprkos uveravanjima SAD da su ograničenja brzine uklonjena.

"Ograničenja brzine na sistemima Starlink i Staršild i dalje postoje i brzina nije vraćena", rekao je Zelenski, čime je osporio tvrdnju američkog predsednika Donalda Trampa da su usluge u potpunosti obnovljene.

Ukrajina, takođe, čeka isporuku ranije dogovorenih presretača za protivvazdušnu odbranu, rekao je Zelenski, što dodatno otežava odbranu zemlje od gotovo svakodnevnih masovnih ruskih napada dronovima i projektilima.

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