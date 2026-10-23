Najavljivan kao "budućnost" Bajerna, pa ga devojka "uništila"

Mladi fudbaler Bajerna, Lenat Karl, trebao je da bude "novi" Musijala, međutim nije opravdao očekivanja.

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Nakon povreda Musijale i Olisea smatrali su u klubu da je on dostojna zamena, ali je na devet utakmica upisao samo po jednu asistenciju i jedan pogodak.

Kako prenosi nemački „Bild“, jedan od razloga za nezadovoljstvo u Bajernu jeste i način života mladog fudbalera, a posebnu pažnju privlači njegova devojka Zoi Kepele. Ova influenserka na društvenim mrežama često objavljuje zajedničke fotografije sa Karlom, na kojima par uživa na luksuznim destinacijama.

Prema informacijama nemačkog lista, čelnici Bajerna nisu zadovoljni time koliko je mladi fudbaler posvećen obavezama van terena i smatraju da bi trebalo da se više koncentriše na fudbal i svoj profesionalni razvoj.