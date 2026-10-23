"Uz ovakav pristup pobeda je sve bliže": Oglasio se Albert Rijera posle meča Crvena zvezda - Kopenhagen

CRVENA zvezda posle dve utakmice u Ligi konferencije nije ostvarila pobedu. Posle meča sa Kopenhagenom (2:2) oglasio se trener crveno-belih Albert Rijera.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Španac je na Instagram nalogu napisao da je zadovoljan onim što je video u četvrtak uveče na stadionu "Rajko Mitić".

- Još jedna evropska noć u Ligi konferencija. Nerešen rezultat, samo jedan bod... razočarani, ali ne i nezadovoljni! Igrači su uložili veliki napor, pokušali su sve i odigrali dobro... Za one koji ne znaju šta u našem timu podrazumevamo pod "dobrom igrom" – to nije samo 700 dodavanja ili posed lopte veći od 70%... "Stvaramo više prilika od protivnika, a dozvoljavamo im manje prilika pred našim golom." Logično, uz ovakav pristup, bliži ste pobedi od protivnika... Pobeda je sve bliže, nastavite sa dobrom igrom... u igri je još 12 bodova. Idemo dalje - napisao je Rijera na Insagramu.

Crvena zvezda je u prvom kolu Lige konferencije poražena od Lugana u gostima (2:3), potom je remizirala sa danskim velikanom (2:2).

Treću utakmicu u evropskom takmičenju ekipa šampion Srbije igra 5. novembra protiv Inter Eskaldesa u Beogradu.

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