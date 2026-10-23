Ovako je Nenad Lalatović proslavio gol Novog Pazara (VIDEO)

TRENER Novog Pazara na svojstven način odgovorio navijačima Radničkog.

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Nenad Lalatović se kao strateg ovog kluba vratio na "Čair". Posle drugog gola koji je postigao Novi Pazar, navijači domaćeg tima su uvredljivo skandirali tepmeramentnom stručnjaku.

On je na sve to imao odgovor. Otišao je do gostujućih navijača, poslao im je srce, a potom se i prekrstio.

Novi Pazar je posel sat vremena igre u Nišu imao prednost od 2:0, zahvaljujući Kahimu Diksonu koji je postigao oba gola.

Nenadu Lalatoviću je ovo drugi mandat na klupi Novog Pazara. Prvi je bio okončan 22. maja 2026. godine.

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