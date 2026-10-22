Politika

REKTOR ĐOKIĆ ODBIO DA DOSTAVI PODATKE O SVOJIM PUTOVANJIMA: Univerzitet se oglušio i o zahtev poverenika

В.Н.

22. 10. 2026. u 11:49

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UNIVERZIETET u Beogradu nije dostavio Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izjašnjenje povodom žalbe zbog nedostavljanja dokumentacije o službenim putovanjima rektora Vladana Đokića, iako je rok za izjašnjenje istekao 21. oktobra.

РЕКТОР ЂОКИЋ ОДБИО ДА ДОСТАВИ ПОДАТКЕ О СВОЈИМ ПУТОВАЊИМА: Универзитет се оглушио и о захтев повереника

Foto: Maxim Konankov/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Član predsedništva Srpske napredne stranke, Aleksandar Jakšić je 1. septembra 2026. godine zatražio od Univerziteta u Beogradu podatke o svim službenim putovanjima rektora Đokića u zemlji i inostranstvu, u periodu od 1. oktobra 2021. do 1. septembra 2026. godine.

Zahtevom su, između ostalog, obuhvaćeni broj službenih putovanja rektora Vladana Đokića i spisak destinacija na kojima je rektor putovao. Takođe, od Univerziteta u Beogradu je zahtevano da pored svrhe službenih putovanja, dostavi i informacije o troškovima službenih putovanja rektora Đokića, uključujući i troškove prevoza, hotelskog smeštaja, dnevnica i reprezentacije. Na kraju, od Univerziteta u Beogradu se zahtevao podatak o članovima delegacija koji su putovali sa rektorom, kao i informacije o ukupnom iznosu sredstava Univerziteta u Beogradu utrošenih na službena putovanja rektora Đokića.

Rektorat je 4. septembra, dopisom koji je potpisao prorektor Dejan Filipović, obavestio Jakšića da zbog obimnosti dokumentacije produžava rok za dostavljanje informacija na 40 dana. Međutim, ni nakon isteka produženog roka, 12. oktobra, Univerzitet nije dostavio tražene podatke.

Jakšić je podneo žalbu Povereniku, koji je 13. oktobra zatražio od Univerziteta da se o žalbi izjasni u roku od osam dana.

Služba Poverenika je u pisanom odgovoru potvrdila da je rok za izjašnjenje Univerziteta u Beogradu  istekao 21. oktobra i da Poverenik nije primio izjašnjenje Rektorata.

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