Širi spisak Srbije za kvalifikacije za EP
Selektor rukometne reprezentacije Srbije, Raul Gonzales objavio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice protiv Estonije i Ukrajine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028.
Golmani - Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Milan Bomaštar, Luka Krivokapić, Kosta Dizdar, Andrej Trnavac.
Leva krila - Vanja Ilić, Marko Srdanović, Mladen Šotić, Filip Milovanović.
Desna krila - Darko Đukić, Vukašin Vorkapić, Mateja Dodić, Milija Papović.
Pivoti - Dragan Pešmalbek, Mijajlo Marsenić, Ivan Mićić, Luka Rogan, Ilija Bogdanović.
Levi bekovi - Uroš Borzaš, Miloš Kos, Vukašin Antonijević, Nikola Zečević, Simo Šijan, Marko Tasić, Filip Blečić.
Srednji bekovi - Lazar Kukić, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Đorđe Draško.
Desni bekovi - Uroš Kojadinović, Jovica Nikolić, Veljko Stanojević, Veljko Pavlović, Uroš Mitrović.
Rukometaši kvalifikacioni ciklus za EP otvaraju 5. novembra, kada će u Novom Sadu dočekati selekciju Estonije, zatim će tri dana kasnije gostovati reprezentaciji Ukrajine u slovačkom Prešovu.
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