Ostali sportovi

Širi spisak Srbije za kvalifikacije za EP

В.М.

21. 10. 2026. u 19:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Selektor rukometne reprezentacije Srbije, Raul Gonzales objavio je širi spisak igrača za predstojeće utakmice protiv Estonije i Ukrajine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028.

Шири списак Србије за квалификације за ЕП

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Golmani - Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara, Milan Bomaštar, Luka Krivokapić, Kosta Dizdar, Andrej Trnavac.

Leva krila - Vanja Ilić, Marko Srdanović, Mladen Šotić, Filip Milovanović.

Desna krila - Darko Đukić, Vukašin Vorkapić, Mateja Dodić, Milija Papović.

Pivoti - Dragan Pešmalbek, Mijajlo Marsenić, Ivan Mićić, Luka Rogan, Ilija Bogdanović.

Levi bekovi - Uroš Borzaš, Miloš Kos, Vukašin Antonijević, Nikola Zečević, Simo Šijan, Marko Tasić, Filip Blečić.

Srednji bekovi - Lazar Kukić, Stefan Dodić, Ognjen Cenić, Đorđe Draško.

Desni bekovi - Uroš Kojadinović, Jovica Nikolić, Veljko Stanojević, Veljko Pavlović, Uroš Mitrović.

Rukometaši kvalifikacioni ciklus za EP otvaraju 5. novembra, kada će u Novom Sadu dočekati selekciju Estonije, zatim će tri dana kasnije gostovati reprezentaciji Ukrajine u slovačkom Prešovu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa